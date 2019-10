Jagen op nepdieren steeds populairder

Waar draait het om bij 3D-boogschieten?

Deelnemers lopen een parcours waar onderweg tientallen nep-dieren staan opgesteld. Een schutter krijgt drie keer de kans om het beest te raken. Takken, boomstronken en de afstand maken het moeilijk om een dier te raken. De winnaar is degene die alle dieren met zo min mogelijk pijlen heeft geraakt.

Één van de doelen; een nep-gier (foto: Omroep Zeeland)

Het is sport, maar voor veel deelnemers is een dagje met pijl en boog op stap een familieaangelegenheid. "Lekker in het bos met het hele gezin," beaamt één van de schutters. Meedoen is voor velen dan ook belangrijker dan winnen.

Het 3D boogschieten wint de afgelopen jaren aan populariteit. De organiserende vereniging d'Eendracht in Vlissingen is gegroeid van 70 naar 160 leden en er dreigt zelfs een ledenstop. Wedstrijden zijn er daardoor in overvloed, want ieder weekend kan een 3D-schutter wel ergens in Zuid-West-Nederland door de natuur struinen voor een wedstrijd.

Doel; in één pijl het nepdier in de hartstreek raken (foto: Omroep Zeeland)

Films waarin met pijl en boog wordt geschoten, veroorzaken een golf van nieuwe leden. Door The Lord of the Ring, Robin Hood en The Hunger Games is de 3D handboogsport daardoor ook bij het jongere publiek populairder.

Pijl in je bil

Het schieten gebeurt in openbare gebieden, zoals vandaag in het bos van Veere. Toch moeten andere bezoekers niet bang te zijn dat er een pijl in je bil wordt geschoten. De schietplaats is altijd vanaf een pad richting een plek waar geen mensen wandelen.

Voor de nepdieren kiest de organisatie beesten die niet in het gebied leven. Een hert of gans zijn daarom geen objecten in het Veerse bos. "We hebben zelfs een dinosaurus als doel," aldus één van de organisator, "dus twijfelen of het om een echt exemplaar gaat is niet nodig."