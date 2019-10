Lars van Berkel wint Strandcross Vlissingen

Beste Zeeuw was Mark Boot uit Kamperland op zijn 250cc -Husqvarna, die in beide manches een top-10 klassering reed. In de tweede manche lag Boot op de tweede plaats toen hij door een val werd teruggeworpen. Hij reed daarin toch nog naar de achtste plaats overall.

In de einduitslag worden de prijzen per klasse afzonderlijk verdeeld. Mark Boot ontving de derde prijs in zijn klasse uit handen van oud wereldkampioen Jeffrey Herlings.



Europees kampioen Nancy van de Ven uit Vlissingen legde, in de afzonderlijke klassering voor de 500cc, beslag op de achtste plaats

Lagere klasses

In de 500cc (hobbyklasse) pakte Guido Boone uit Oost-Souburg het brons, na top-5 klasseringen in beide manches. Naast het podium grepen Martin Stroo uit Oost-Souburg met een vierde en Jonah Pijnen uit Middelburg met een vijfde plaats. Casper Ovaa uit Oost-Souburg ging aan de leiding in de eerste ronde van de laatste manche, maar kwam ten val en speelde daardoor geen rol van betekenis. Timo Dhanis (5e) en Boy Stockman (6e), beiden uit Terneuzen, reden met Dailey van de Ketterij uit Vlissingen (9e) bij de eerste tien in het klassement van de 250 cc.