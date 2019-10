Zeeland Wordt Wakker: Snelheidsduivel, ontploffing IJzendijke en gluurder

De Rooseveltlaan in Terneuzen (foto: Google Maps)

Snelheidsduivel

Het rijbewijs van een automobilist in Terneuzen is zondagavond afgepakt, omdat hij 74 kilometer per uur te hard reed. De snelheidsduivel kwam met 124 kilometer per uur over de Rooseveltlaan waar 50 is toegestaan.

De overblijfselen van de boerderij aan de Isabellaweg (foto: Omroep Zeeland)

Lichaamsdelen verspreid door het dorp

In IJzendijke werd vanmorgen stilgestaan bij een van de grootste explosies tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 20 oktober 1944 vielen bij een zware ontploffing op de boerderij van de familie De Dobbelaere aan de Isabellaweg 37 doden en 47 gewonden. De lichaamsdelen van slachtoffers werden tweeëneenhalve kilometer verderop in het dorp gevonden. Wat er exact op die 20-ste oktober op de boerderij is gebeurd, is tot op de dag van vandaag onduidelijk.

Aanhouding (foto: Pixabay)

Goese gluurder gearresteerd

Een 38-jarige man uit Goes is gisteren aangehouden op verdenking van stalking. De man zou al langere tijd in de wijk Goes-Oost bij diverse mensen naar binnen hebben gegluurd.

Festival Tegenstroom, voor de korte film, beleefde eerste editie in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Tegenstroom krijgt tweede editie

De eerste editie van het Internationale Filmfestival Tegenstroom in het Oostburgse Ledeltheater is volgens de organisatie goed bezocht. De afgelopen vier dagen kwamen ruim 700 mensen naar meer dan 50 films kijken.

Druppels, druppels, druppels... (foto: Hanneke JL)

Weer

Het is bewolkt en er zijn perioden met regen. Vanmiddag komen er ook langer durende droge periode voor. Er waait een matige noordoostelijke wind die later vandaag geleidelijk naar zuid draait en het wordt vanmiddag ongeveer 14 graden.