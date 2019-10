Toch geen stewards op Terneuzense school

Toch géén stewards op Lodewijk College Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Rector Jan Roose besloot dit vrijdagmiddag samen met zijn team: ''Stewards zijn leerlingen uit pre-examenjaren, dus vmbo 3, havo 4 en vwo 5. Deze leerlingen zijn 14, 15 of 16 jaar. Het is niet de bedoeling dat die leerlingen zich onveilig gaan voelen of dat ze de taak overnemen als handhaver op school. We zijn bang dat als we nu starten, het project niet goed uitpakt en in de soep loopt. Dat zou zonde zijn.''

Commotie en vechtpartijen

De afgelopen weken ontstond er ruzie op het Lodewijk College in Terneuzen en leerlingen werden uitgenodigd mee te doen aan een groot gevecht. Tot een gevecht is het uiteindelijk niet gekomen, maar er waren veertien politieagenten nodig om de menigte pubers tot rust te manen. Dit leidde tot een samenscholingsverbod in Terneuzen en er werden vier jongeren opgepakt door de politie.

Het tumult vond onder andere plaats in de Sloelaan. (foto: Omroep Zeeland)

De bedoeling van het project 'Steward op School' is dat leerlingen elkaar aanspreken op kleine overtredingen, bijvoorbeeld als een ander kind geduwd wordt of als er afval op de grond wordt gegooid.

Roose: ''We hadden al een tijdje op de planning dat we met dit project gingen starten. De leerlingen op de Zeldenrustlaan zijn al getraind en zouden maandag starten. De leerlingen van de Oude Vaart hebben de training over acht weken en starten daarna. We denken dat het het beste is om beide locaties tegelijk te laten starten, als de rust weer wat teruggekeerd is.''

