Donorregister: Zeeuwen in top drie van nee-zeggers

Je kunt op het formulier invullen dat je géén donor wil zijn, dat je wél donor wil zijn, dat je de keus aan je familie overlaat of dat je die keuze aan een ander persoon overlaat.

Bekijk op de kaart de verdeling van de nee-zeggers over ons land. Ga met de muis over de provincies om ook het aantal ja-zeggers te kunnen zien en bijvoorbeeld ook het total percentage registraties. Dan blijkt dat een meerderheid (55,8 procent) van de Zeeuwse 18-plussers het formulier nog niet heeft ingevuld, wat ongeveer ook het landelijke cijfer is.

Maar het aantal nee-zeggers is net als in de rest van Nederland ook in Zeeland kleiner dan het aantal mensen dat inmiddels uitdrukkelijk 'ja' zegt tegen orgaandonatie. Want 83.200 Zeeuwen van 18-plus hebben het formulier op die manier nadrukkelijk ingevuld. Dat is 24,7 procent van de bevolking en daarmee neemt onze provincie in ons land een middenpositie in. Aan kop van deze ranglijst gaat Noord-Brabant: 28,4 procent van de mensen daar zegt 'ja'.

Vanaf vandaag tot en met 27 oktober is het de landelijke Week van het Donorregister. Er wordt op verschillende manieren campagne gevoerd om meer mensen zich te laten registreren.

