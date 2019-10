Schoolmeubilair van de toekomst doet een beetje 'aan het strand denken'

Vandaag was voor de kinderen van 't Noorderlicht de eerste dag in het nieuwe klaslokaal. De eerste reacties waren enthousiast. Bas uit groep 6 voelde zich er heel relaxed: "De kleuren doen mij een beetje denken aan het strand. Het is heel relaxed. Dat geef me wel een fijn gevoel".

Het nieuwe lokaal lijkt nog maar amper op dat van vroeger, waar de leerkracht op een verhoging zat met leerlingen in rechte rijen daar tegenover. In een klas met meubilair van de toekomst is het allemaal anders.

Schoolmeubilair van de toekomst (foto: Omroep Zeeland)

"Het hele idee is geënt op bewegen. Ze hebben we hoge bureaus waar leerlingen aan kunnen staan of speciale krukken waar ze op kunnen zitten en toch een beetje bewegen" zegt Kirsa de Jonge directeur van 't Noorderlicht. Ook heeft de leerkracht een bureau dat verrijdbaar is en kruk waarmee tot naast de leerlingen gereden kan worden: "Zo word ik onderdeel van de klas en sta ik er niet meer altijd boven, maar kan ik ze recht in de ogen kijken" geeft leerkracht Nathalie Pennings aan.

Op 't Noorderlicht merkt De Jonge overigens niet direct dat kinderen te weinig bewegen: "Wel hebben sommige kinderen meer moeite met stilzitten en dergelijke en daar anticiperen we op zodat hun resultaten beter worden en de kinderen zich nog beter voelen op school."