Zeeuws huis door kwartmiljoen-plafond

Het gemiddelde Zeeuwse huis gaat nu voor meer dan 2,5 ton van de hand.

Daarmee is het gemiddelde Zeeuwse 'verkochte' huis inmiddels 38.000 euro duurder dan in het voorjaar van 2007, toen de huizenmarkt vlak voor de kredietcrisis op zijn hoogtepunt was, ook in Zeeland. Daarna ging het een paar jaar bergafwaarts. Want in 2013 verwisselde het gemiddelde Zeeuwse huis voor nog maar 175.000 euro van eigenaar.

Het aantal verkopen volgt in Zeeland niet dezelfde stijgende lijn als de gemiddelde prijs. In Zeeland zijn in het derde kwartaal van dit jaar 3,5 procent minder woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2019 werd nog een lichte toename geboekt.

De recente daling in het aantal transacties wijkt af van het landelijke beeld, waar juist méér wordt verkocht. Met 19 procent was de stijging van het aantal transacties in Flevoland veruit het grootst.