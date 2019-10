Medisol weer winnaar FD Gazellen Award

AED's in alle milieustraten in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Bedrijven die in aanmerking komen voor deze prijs moeten onder meer in ieder geval drie jaar ononderbroken een omzetgroei van tenminste twintig procent per jaar behalen, financieel gezond zijn en een positief nettoresultaat hebben. Slechts één bedrijf is vaker in de prijzen gevallen.

Medisol stelt zich als doel dat elke Europeaan in 2025 een AED in zijn of haar buurt heeft hangen. Het apparaat geeft tijdens een hartstilstand een elektrische schok af, waardoor het hart gereset wordt. Door een AED te gebruiken stijgt de overlevingskans met zestig procent.