'De meningen waren bij het aanstellen van Ruud Pennings al verdeeld'

In de uitzending legt Hollemans aan presentator Jan-Jaap Corré uit waarom het niet klikte tussen trainer Ruud Pennings en de spelersgroep van de derdedivisionist. "We hadden geen houvast over de speelstijl, zoals we dat de afgelopen jaren wel hadden. We hebben het meerdere keren aangegeven, maar er kwam geen verandering in. Toen hebben we dinsdag besloten dat we niet meer verder wilden met de trainer", zegt Hollemans.

Duidelijkheid

Een opvolger voor Pennings is er nog niet. De aanvoerder weet wel wat voor type trainer er moet komen. "Iemand die duidelijk is, die boven de groep kan staan en die er af en toe ook met de zweep overheen kan gaan als het moet. Maar ook iemand die goed in de omgang is." Hollemans blijft optimistisch over de rest van het seizoen. "Er is niet zoveel veranderd in de selectie in vergelijking met vorig seizoen."

Motocrosser Jeffrey van Kempen was één van de deelnemers aan de Strandcross. (foto: Omroep Zeeland)

Jeffrey van Kempen vertelt over wat voor hem hét evenement van het jaar is: de Vlissingse Strandcross. Van Kempen reed mee in de belangrijkste klasse en genoot met volle teugen. "Mooi weer om te zien hoeveel publiek er was. Het was prachtig om daar weer te kunnen rijden. Van Kempen komt uit een familie die bezeten is van motocross. Mijn zus deed zondag ook mee en mijn vader heeft vroeger ook gecrosst."

Zakenman Salar Azimi uit Aardenburg is de eigenaar van de Belgische voetbalclub Patro Eisden (foto: Omroep Zeeland)

Zakenman Salar Azimi uit Aardenburg vertelt in De Derde Helft over zijn ambities met de Belgische voetbalclub Patro Eisden. "We willen naar de Eerste Klasse promoveren en tegen clubs als Anderlecht en Club Brugge spelen. Azimi was veelvuldig in het nieuws de afgelopen jaren. Hij werd genoemd als nieuwe clubeigenaar bij onder andere Roda JC Kerkrade en Oostende. "Wat niet veel mensen weten is dat ik ook met Lierse SK aan tafel heb gezeten."

Herkomst van geld

Ook gaat Azimi in op het verhaal dat de KNVB clubs heeft gewaarschuwd om niet met hem in zee te gaan omdat er twijfels zouden zijn over de herkomst van zijn geld. "Over de koning wordt ook geroddeld." Azimi legt het verhaal naast zich neer. "Dit is een van de weinige negatieve verhalen over mij. Dit komt van een journalist die wilde scoren."

In de rubriek het één-tweetje gaat Yorben Weststrate op bezoek bij zaalvoetbaldoelman Youssef Ben Sellam. Verder is er weer een prijsvraag en Razende Reporter Frans van Pagee uit Yerseke laat zijn moment van de week zien. Dat komt uit de wedstrijd De Patrijzen-Kapelle.