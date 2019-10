Zeeland wordt wakker: duiven, huizenmarkt en Pennings

Duiven gestolen (foto: Omroep Zeeland)

Nachtmerrie van duivenmelker

Het is een nachtmerrie van iedere duivenmelker. Zo'n honderd wedstrijdduiven van Danny de Voogd uit Yerseke zijn in de nacht van zaterdag op zondag gestolen. De schade bedraagt ruim 75.000 euro en de Voogd is er kapot van: "Ik dacht daar gaat twintig jaar hobby".

Huizen onder de 300.000 euro worden steeds sneller verkocht (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuws huis door kwartmiljoen-plafond

Voor het eerst in de geschiedenis is de verkoopprijs van het gemiddelde Zeeuwse huis door de grens van een kwart miljoen euro gebroken. Dat blijkt uit de berekening van het CBS over het derde kwartaal van 2019, op basis van Kadastergegevens. De gemiddelde huizenprijs in Zeeland is in drie maanden tijd met 12.000 euro gestegen: van 239.000 naar 251.000 euro.

GOES-trainer Ruud Pennings (foto: Omroep Zeeland)

Vooraf al twijfels over Pennings

Al bij de aanstelling van Ruud Pennings als trainer van GOES was er verdeeldheid binnen de spelersgroep of Pennings wel de juiste trainer was voor de club. Dat zegt aanvoerder Ruben Hollemans in De Derde Helft, de wekelijkse sporttalkshow van Omroep Zeeland. De andere gasten in het programma zijn motocrosser Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg en zakenman Salar Azimi uit Aardenburg, eigenaar van voetbalclub Patro Eisden in het Belgische Maasmechelen.

Herfstkleur (foto: Omroep Zeeland)

Het weer

Het is vanochtend behoorlijk bewolkt, maar vanmiddag breekt vanuit het zuiden af en toe de zon door. Op de meeste plaatsen blijft het droog en het wordt 15 graden. Vanavond en komende nacht klaart het verder op en kan lokaal mist of nevel ontstaan. Bekijk de laatste weersverwachting op omroepzeeland.nl/weer.