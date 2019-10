Nauwelijks vallende sterren te zien, maar liefhebbers krijgen snel herkansing

Jan Koeman zat gisteravond en afgelopen nacht klaar voor de meteorenregen (foto: Omroep Zeeland)

Astrofotograaf Jan Koeman uit Kloetinge mag in ieder geval één wens doen. Hij zat sinds gisteravond op een stoeltje met zijn gezicht naar het heelal. "Rond 0.00 uur heb ik hier in Goes één Orionied gezien. Daarna is het bewolkt geworden en ben ik gaan slapen, het zag er niet goed uit."

Koeman is vijf uur later toch weer uit bed gekomen om weer een kijkje buiten te nemen, maar ook toen was het te bewolkt. "Ik vrees dat het dit keer ook weer voorbij gaat, zonder spectaculaire waarnemingen."

Volgende maand herkansing

De kans dat Zeeuwen afgelopen nacht vallende sterren gezien hebben, is dus klein. Maar de astrofotograaf zegt dat we alweer uit kunnen kijken naar de volgende meteorenzwerm: tussen 6 en 30 november kruist de aarde de meteorenzwerm Leoniden. Het hoogtepunt van die sterrenregen wordt verwacht op 17 november

Meteorenzwermen

Periode Hoogtepunt Orioniden 16-26 oktober Van 21 op 22 oktober Leoniden 6-30 november 16 op 17 november Geminiden 4-17 december 14 op 15 december

Koeman zegt dat er ongeveer tien meteorenzwermen per jaar de moeite waard zijn om in de gaten te houden. "Er zijn er nog veel meer, maar die zijn niet zo bekend." Liefhebbers van vallende sterren kunnen ook meteorenzwerm Geminiden in de agenda schrijven. "Dat is ook een leuke om in de gaten te houden, maar in deze tijd van het jaar is het natuurlijk vaker bewolkt", aldus Koeman. Het hoogtepunt van de Geminidenzwerm is rond zondag 15 december.

Ook komend weekend kans

Koeman vestigt zijn hoop nu nog een beetje op de Nacht van de Nacht komend weekend, het evenement waarbij iedereen wordt opgeroepen de lichten 's avonds en 's nachts te dimmen. "Het is dan lekker donker in Zeeland. Je hebt dan best kans nog iets van de Orionidenzwerm te zien", sluit Koeman af.