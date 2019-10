Hof kijkt naar zaak brandmerken Zeeuwse scouts

Gerechtshof Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Het gebeurde tijdens een zomerkamp in België. De scouts van scoutinggroep Frans Naerebout uit Goes zouden tijdens een ontgroeningsritueel worden gebrandmerkt met de letters 'F' en 'N'. Dat gebeurt normaal gezien met inkt en een koud brandijzer, maar het ging mis. Een van de kinderen voelde pijn en liep tweedegraads brandwonden op. Ook de twee andere slachtoffers voelden dat het ijzer te heet was en liepen brandwonden op.

Na het brandmerken ging het scoutingkamp in België gewoon verder. De kinderen werden niet naar het ziekenhuis gebracht. Pas aan het einde van het kamp, toen er een bestuurslid langskwam, werd er actie ondernomen en werden politie en justitie ingelicht.

Rechtbankverslaggever Niels Schuurbiers volgde de zaak in Den Bosch en deed via Twitter verslag van de zitting.

Een kampvuur, archieffoto (foto: Dirk Beyer)

De nu 24-jarige man werd door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de jeugdleider toen van mishandeling met voorbedachte rade en eiste zeven maanden cel. De rechtbank was het daar niet mee eens. Zij vonden dat de jeugdleider wel schuldig is aan de verwondingen, maar dat hij dat niet met opzet deed. De rechtbank zei daar toen wel bij dat de man veroordeeld had kunnen worden voor mishandeling, maar daarvoor werd hij niet vervolgd.

Geroyeerd

Scouting Nederland heeft de jeugdleider na de vorige uitspraak geroyeerd. Hoewel hij toen is vrijgesproken, had hij wel 'verwijtbaar gehandeld', aldus de scoutingleiding. Ze hadden daarom geen vertrouwen meer in hem. "Daarom kan deze vrijwilliger, ook uit respect voor de getroffen jeugdleden, nooit meer terugkeren bij scoutinggroep Frans Naerebout", schreef de scoutingleiding toen.

