Wat is er Zeeuws aan het gratis setje euromunten uit 2001?

Verpakkingsbedrijf Budelpack met vestigingen in Poortvliet en Tholen, maakte destijds de verpakking voor het setje euromunten dat naar de consument ging. Het bedrijf wilde graag aan iedereen laten zien, dat zij de verpakking hadden gemaakt. "Maar daar was minister Zalm geen voorstander van. Onze naam mocht er niet groot op, maar voor de oplettende kijker staat in het midden heel klein toch onze naam. Niemand zal het hebben gezien, maar wij waren er trots op," laat directeur Peter Nieuwkerk weten.

Vader heeft eerder ontmoedigd dan gestimuleerd

Peter nam een aantal jaar geleden het familiebedrijf over van zijn vader. Al was dat niet vanzelfsprekend. "Mijn vader heeft mij eerder ontmoedigd dan gestimuleerd. Er komt veel kijken bij een familiebedrijf, vandaar dat ik eerst ook ervaring bij andere bedrijven heb opgedaan."

Bij een familiebedrijf moet je in goede tijden en slechte tijden voor elkaar klaarstaan" Peter Nieuwkerk, directeur

Maar na een tijdje begon het toch te kriebelen. "Ik solliciteerde bij Budelpack als werknemer en werd aangenomen. Toen ik uiteindelijk directeur werd, begon net de economische crisis." Dat waren moeilijke tijden voor hem en het bedrijf. "Op mijn eerste dag zat ik meteen met de ondernemingsraad aan tafel. Dat zijn geen dingen waar je naar uit kijkt. Bij een familiebedrijf moet je in goede tijden en slechte tijden voor elkaar klaarstaan."

De directeur is nog de enige uit de familie die in het bedrijf werkzaam is. Zijn twee broers en zijn zus hebben een andere keuze gemaakt. Veel bemoeienis van andere familieleden is er dus niet. Zijn eigen opvolging is ook nog niet geregeld. Daarin volgt Peter het advies van zijn vader destijds. "Als mijn kinderen het willen, is het leuk. Maar als ze het niet willen is het ook goed."

Verkiezing

Het familiebedrijf staat in de finale voor de verkiezing van Zeeuws Familiebedrijf van het Jaar. Na jaren wikken en wegen heeft bedrijf zich uiteindelijk toch opgegeven voor de wedstrijd. "Het is misschien typisch Zeeuws om bescheiden te blijven. Maar we vonden ook dat we daarmee ons personeel tekort deden. Dus dit jaar hebben we ons toch opgegeven, en nu willen we winnen ook."

Samen met Wilhelm BV uit Zaamslag en Wilthagen BV uit Tholen maakt het bedrijf kans op de titel. Dinsdagavond wordt de winnaar bekend gemaakt. In het verleden hebben Fraanje, Paree, Omoda en Sinkegroep de award in ontvangst mogen nemen en vorig jaar was de eer aan TMC.