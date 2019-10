OM eist geen cel, maar werkstraf voor brandmerken scouts

Een kampvuur, archieffoto (foto: Dirk Beyer)

De zaak gaat om het ontgroenen van drie scouts, twee van 11 jaar en één van 13 jaar. Ze zouden een koud brandijzer met inkt op de rug moeten krijgen, maar het brandijzer was warm. Het gevolg was dat de kinderen brandwonden opliepen, sommige tweedegraads. Een van de drie kinderen heeft nog steeds littekens op zijn rug.

'Heftige zaak'

De advocaat generaal van het OM noemde het tijdens de zitting een 'heftige zaak'. "Het gaat hier om jonge slachtoffers die zonder hun ouders aan de leiding werden toevertrouwd."

Het OM denkt niet dat de verdachte handelde uit kwade opzet, maar volgens de advocaat generaal had de verdachte wel kunnen weten dat het brandijzer warm kon zijn. Bij twee van de drie slachtoffers vindt het OM dat er sprake is van zware mishandeling. Bij het derde slachtoffer gaat het volgens het OM om mishandeling.

Lastig

Het bepalen van de strafeis is in deze zaak volgens de advocaat generaal erg lastig. De verdachte betuigde spijt en volgens de reclassering is de kans dat de verdachte dit ooit nog eens zal doen. Hij heeft bovendien geen strafblad. Toch zijn het ernstige feiten volgens het OM. Daarom besluit het OM nu een werkstraf te eisen in plaats van een celstraf.

Wat is er gebeurd? Het gebeurde tijdens een zomerkamp in België. De scouts van scoutinggroep Frans Naerebout uit Goes zouden tijdens een ontgroeningsritueel worden gebrandmerkt met de letters 'F' en 'N'. Dat gebeurt normaal gezien met inkt en een koud brandijzer, maar het ging mis. Een van de kinderen voelde pijn en liep tweedegraads brandwonden op. Ook de twee andere slachtoffers voelden dat het ijzer te heet was en liepen brandwonden op. Na het brandmerken ging het scoutingkamp in België gewoon verder. De kinderen werden niet naar het ziekenhuis gebracht. Pas aan het einde van het kamp, toen er een bestuurslid langskwam, werd er actie genomen en werden politie en justitie ingelicht.

De nu 24-jarige man werd eerder door de rechtbank in Middelburg vrijgesproken. Het openbaar ministerie beschuldigde de jeugdleider toen van mishandeling met voorbedachte rade en eiste zeven maanden cel. De rechtbank was het daar niet mee eens.

Niet met opzet

De rechtbank vond dat de jeugdleider wel schuldig was aan de verwondingen, maar dat er niet was aangetoond dat hij dat met opzet deed. Verder verklaarde de rechtbank dat de man wel veroordeeld had kunnen worden voor mishandeling, maar daarvoor werd hij toen niet vervolgd. Bij de zitting in hoger beroep is de verdachte daarom ook mishandeling ten laste gelegd.

De advocaat van de verdachte benadrukte tijdens de zitting dat haar cliënt nooit iemand pijn heeft willen doen. Hij wil dit nare hoofdstuk eindelijk afsluiten. Hij heeft al gezegd een schadevergoeding die een van de slachtoffers vraagt, te willen betalen.

Imagoschade

Ze vraag om de verdachte vrij te spreken van alle opzet. Het was een domme actie, en het was vermijdbaar en verwijtbaar, maar 240 uur taakstraf vindt de advocaat te zwaar voor wat er gebeurd is. Bovendien heeft haar cliënt door alle media-aandacht imagoschade geleden. Iedereen in zijn woonplaats weet volgens de advocaat wie de verdachte is.

De advocaat vraagt het hof dan ook om haal cliënt alleen een voorwaardelijke straf op te leggen. Haar cliënt heeft volgens haar al genoeg geleden onder deze zaak en een voorwaardelijke straf met een proeftijd zou hem de kans geven om te laten zien dat hij niet meer de fout in zal gaan.

Opluchting

Zelf benadrukte de verdachte nogmaals in zijn slotwoord nogmaals dat dit nooit zijn bedoeling is geweest en dat het voor hem een opluchting zal zijn als de zaak straks achter de rug is. Op 5 november doet het hof uitspraak.

