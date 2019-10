Wat kun je met honderd gestolen duiven?

De lege hokken van Danny de Voogd (foto: Omroep Zeeland)

Duivendiefstal komt wel vaker voor, maar een diefstal van zo'n grote omvang komt volgens Rinus Laban van Postduivenafdeling Zeeland niet vaak voor. "Tussen de vier en tien keer per jaar worden er in Nederland duiven gestolen. Maar dat gaat meestal om tientallen duiven, geen honderd."

Ringetje is traceerbaar

Bij een gestolen duif is het belangrijk dat je het ringetje van het pootje afknipt, anders is de duif traceerbaar. Maar een duif zonder ringetje, die moet naar het buitenland.

Laban: "Een Nederlands lid van de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie mag geen duiven zonder ringetje in het hok hebben, dus de kans is groot dat de duiven zijn geëxporteerd naar het buitenland. Meestal worden ze gestolen in opdracht van. Maar aan de andere kant, wie ontdekt er nou dat een duivenmelker een paar duiven zonder ringetje in zijn of haar hok heeft staan."

Toptalenten

En wat doe je nou met gestolen duiven? Volgens Jan Polder van duivenveiling Top Pigeons uit Oude Tonge zijn de gestolen duiven nog erg jong en nog niet rijp voor de wedstrijden. "Meestal steel je een duif vanwege zijn of haar prestaties. Deze duiven waren nog erg jong en moeten nog getraind worden. Maar de duiven komen uit een sterke familie en hebben een goede stamboom, dus het is aannemelijk dat ze uitgroeien tot toptalenten en dat is natuurlijk interessant voor beginnende duivenmelkers."

Een duif in zijn hok (foto: Omroep Zeeland)

Maar als je duiven uit laat vliegen, komen ze dan niet gewoon terug? Gerrit Knol, hoofdredacteur van vakblad voor duivensport 'Het Spoor der Kampioenen', denkt van niet. Hij vermoedt dat de duiven niet meer buiten komen en alleen gebruikt gaan worden om te fokken. Dat betekent volgens Knol niet dat ze een vreselijk leven gaan krijgen. "Je moet de duiven wel goed verzorgen, anders kun je niet meer optimaal gebruik maken van hun talent. Je kan een atleet ook niet alleen hamburgers te eten geven, dan zal het niet lang een atleet blijven. Dat geldt ook voor duiven."

Alarm

De kans is dus klein dat de duiven van De Voogd nog terugkomen, maar hoe bescherm je jezelf tegen duivendiefstal? Volgens Polder van de duivenveiling kan een veilingswebsite geen extra maatregelen nemen: "De stamboom móeten wij publiceren op de website, anders weten mensen niet waar de duiven vandaan komen. Uit de stamboom is wel allerlei informatie af te lezen en ook waar de duiven zich bevinden. Een veilingwebsite heeft natuurlijk een wereldwijd bereik en je weet niet wie dat allemaal leest. Het slimste is gewoon om je hok te beveiligen met een alarm."

Gedupeerde Danny de Voogd laat weten dat hij dat ook zeker gaat doen: "Ik heb vannacht wel beter geslapen dan gisteren, maar het is nog steeds niet fraai. Er zijn camerabeelden, maar ik weet nog niet of ik daar wat mee kan. Vandaag ga ik een beveiligingssysteem instellen op mijn hok, want ik ben wel een beetje bang dat ze terugkomen."

Lees ook: