Jeugdinstelling Vliethoeve staat op omvallen, bezorgde gemeente wil duidelijkheid

Jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene (foto: Omroep Zeeland)

Wethouder Anja Slenter (CDA, sociale zaken) is bezorgd. "Het is een hele grote zorg, we hebben het hier over een hele kwetsbare groep. Het zijn toch jongeren die nergens meer terecht kunnen. Dit is de laatste strohalm die ze hebben", zegt wethouder Slenter, "We moeten goed kijken of die jongeren niet tussen wal en schip vallen."

Wethouder Anja Slenter over De Vliethoeve

De Vliethoeve is een jeugdinstelling voor jongeren die zware zorg nodig hebben. Valt De Vliethoeve om, dan moeten ze worden overgeplaatst naar andere instellingen in het land.

"Dan moeten we afwachten of het Brabant wordt, of Limburg of elders in het land", aldus de wethouder, die de ontwikkelingen op de voet volgt. "Wij willen dan wel weten wat er met de jongeren gaat gebeuren, waar ze gaan worden geplaatst en of ze daar wel de goede zorg gaan krijgen."

De Vliethoeve is enige jeugdzorg-plus instelling in Zeeland Op de Vliethoeve wonen twintig jongeren die zoveel problemen hebben of zo ontspoord zijn, dat zij niet in een pleeggezin kunnen worden opgevangen. Ongeveer de helft van de jongeren komt uit Zeeland, de rest van buiten de regio. Er zijn ook Zeeuwse jongeren die buiten Zeeland in soortgelijke instellingen wonen. Sluit De Vliethoeve, dan moeten alle Zeeuwse jongeren met zware problematiek buiten de provincie terecht voor zorg en opvang.

De wethouder wil op zeer korte termijn om tafel met jeugdzorginstelling Juzt, die De Vliethoeve beheert. Juzt staat al sinds 2016 onder verscherpt toezicht van de gezondheidsinspectie vanwege de vele bestuurswisselingen, financiële problemen en meerdere reorganisaties.

Wethouder Anja Slenter (CDA, sociale zaken) van de gemeente Noord-Beveland (foto: Gemeente Noord-Beveland)

Lees ook: