Alternatief plan voor bedrijventerrein Trekdijk mét groenstrook

Die dorpsbewoners willen niet dat hun groene uitzicht verpest wordt door bedrijven, die bovendien voor stank- en geluidsoverlast kunnen zorgen. Het dagelijks gemeentebestuur ziet dit nieuwe plan als een mooi compromis met de belangen van de dorpsbewoners.

Verlies van 2,2 miljoen euro

De groenstrook kan worden ingericht als boomgaard, voedselbos of als tiny forest. Ook is er ruimte in de plannen voor een zonnepark van bijna drie hectare. Het college van burgemeester en wethouders verwacht met dit voorstel ten opzichte van het oorspronkelijke plan een verlies te lijden van 2,2 miljoen euro.

Hoofdpijndossier Trekdijk Het draait om het grootste hoofdpijndossier in de Zeeuwse hoofdstad: de Trekdijk. Op het stuk grond langs de Trekdijk, aan de rand van Nieuw- en Sint Joosland, langs de A58 moet een bedrijventerrein komen. Binnen de gemeenteraad en onder inwoners van Middelburg en Nieuw- en Sint Joosland is hier veel verzet tegen. Een bedrijventerrein tast het landschap aan en zorgt voor overlast in het dorp.

Maar de gemeente zit ermee in haar maag. De grond is in 2008 gekocht. Niet bebouwen kost de gemeente 7,3 miljoen euro aan aanschrijvingen, geld dat de stad nauwelijks kan ophoesten. Middelburg zit namelijk al flink in de financiële problemen.

Toch is de werkgroep Trekdijk niet blij met dit nieuwe plan, want van de 14,7 hectare bedrijventerrein is nog altijd 11,4 hectare bestemd voor bedrijven met de milieucategorie 4.1. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook vleesafvalverwerkingsbedrijven, leerfabrieken en de tabaksverwerkingsindustrie.

Maximaal categorie 3

De werkgroep zou liever zien dat er alleen bedrijven van maximaal categorie 3 worden toegelaten. Daaronder vallen bijvoorbeeld tankstations, autogarages en zwembaden. Ook is de werkgroep boos over de samenwerking met het dagelijks gemeentebestuur. De bezwaren van bewoners zouden worden genegeerd en volgens de werkgroep is de dialoog ver te zoeken.

Ron Thiry, voorzitter van de werkgroep Trekdijk, vindt het jammer dat er in zijn ogen onvoldoende naar de werkgroep en naar de bewoners geluisterd wordt. "Onze voorstellen zijn categorisch weggeredeneerd. En nu sta je straks weer tegenover elkaar in een bezwaar- en beroepsprocedure die tot aan de Raad van State uitgevochten wordt en dat kan weer een tijdje duren."

Tekort van 13 miljoen

Wethouder Carla Doorn is het niet met Thiry eens. "Ik heb als wethouder niet alleen een verantwoordelijkheid naar de bewoners van Nieuw- en Sint Joosland en de Mortiere, maar naar alle inwoners van de gemeente. En met een tekort hebt van 13 miljoen op de begroting die we niet meer sluitend kunnen krijgen dan geldt: als we het hier niet halen, moeten we het ergens anders halen."

Het dagelijks gemeentebestuur heeft de plannen vandaag bekendgemaakt, maar die plannen moeten nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Maar die gemeenteraad wacht nog een pittige klus.

Zes andere varianten

In totaal worden naast het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nog zes andere varianten voorgelegd. Kortom de keuze is reuze maar het geeft wel aan dat het dossier Trekdijk nog lang niet is afgerond en dat de strijd van omwonenden nog zeker niet gestreden is.

