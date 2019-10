Vele onderzoeken vertragen rechtszaak dodelijke steekpartij Vlissingen

Dodelijke steekpartij Kasteelstraat Vlissingen op Tweede Kerstdag (foto: Omroep Zeeland)

In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag werd de 28-jarige man uit Vlissingen neergestoken in een woning in de Kasteelstraat in Vlissingen. In de woning waren behalve de 17-jarige hoofdverdachte, ook een 25-jarige man uit Goes en de 23-jarige vrouw uit Vlissingen aanwezig.

Mes in buik

De 17-jarige jongen zit nog steeds in voorarrest, de twee andere verdachten mogen hun proces in vrijheid afwachten. Op basis van het dossier lijkt het de rechtbank het meest waarschijnlijk dat de 17-jarige het slachtoffer met een mes in zijn buik heeft gestoken waarna hij overleed.

Vingerafdrukken

De minderjarige ontkent echter. Zijn advocaat heeft gevraagd om extra technisch onderzoek naar vingerafdrukken en wil nog een getuige wil horen. Ook lopen er nog diverse onderzoeken bij het Nederlands Forensisch Instituut.

De buurt reageerde geschokt na de dodelijke steekpartij (foto: Omroep Zeeland)

Wat gebeurde er op Tweede Kerstdag in de Kasteelstraat?

In de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag 2018 liep een gezellig samenzijn in een woning aan de Kasteelstraat in Vlissingen compleet uit de hand. Vier mensen waren aanwezig, alle vier gebruikten ze drank en drugs.

De stemming sloeg om toen de 25-jarige Goesenaar en de 23-jarige vrouw uit Vlissingen ruzie kregen, waarbij de vrouw een mes getrokken zou hebben. Het latere slachtoffer van 28 jaar oud suste de ruzie. Daarna kreeg de vrouw ruzie met de 17-jarige jongen. Ook daar sprong het slachtoffer tussen. Vervolgens zou de minderjarige jongen het mes hebben afgepakt van de vrouw en de 28-jarige man in zijn buik gestoken hebben.

Op de handen van de 17-jarige werd bloed gevonden. Het 28-jarige slachtoffer werd zwaargewond op straat gevonden en overleed diezelfde nacht.

De 17-jarige jongen houdt vol onschuldig te zijn. Wel geeft hij toe dat hij boos was op het slachtoffer en dat er 'vuisten zijn gevallen'. Volgens zijn verklaring heeft hij geen mes gezien, laat staan vastgehad. Hij weet niet hoe het kan dat zijn bloed op het mes zat.