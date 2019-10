De eerste moderne brievenbussen van Zeeland: 24/7 pakketjes versturen en ophalen

De nieuwe moderne brievenbussen in Middelburg zijn al in gebruik. (foto: Omroep Zeeland)

De eerste vier postpakketautomaten staan al weken in Middelburg, maar vandaag pas opende wethouder Johan Aalbers de automaat aan de Johan van Reigersbergstraat. De andere nieuwe automaten zijn te vinden in de Oosterscheldestraat, het Goudend en het Fazantenhof.

Toekomst

De automaat in het Fazantenhof is nog niet in werking. Volgens PostNL, de eigenaar van de automaten, moet de machine deze maand functioneren.

Sinds 2016 worden 'de ouderwetse Nederlandse brievenbussen' vervangen door nieuwe postpakketautomaten. De Middelburgse automaten zijn als proef in Zeeland geplaatst. "We doen graag eerst ervaring op met deze vier. Daarna kijken we weer verder, maar we sluiten niets uit", aldus Alexander van Keulen van PostNL.

Hoe het werkt

De postpakketautomaten lijken op de snackmuur waar je kroketten en frikadellen achter ieder deurtje vandaan kan halen. In plaats van een snack, verschijnt nu een postpakket achter het deurtje.

En dat werkt hetzelfde wanneer je een pakket wil versturen. Via de website van PostNL krijg je scancodes die je zelf op het pakket kunt plakken en zo gebruik kunt maken van de postpakketautomaten. "Modern hoeft niet moeilijk te zijn", volgens Van Keulen. De automaten zijn niet moeilijk in gebruik. Ook mensen die niet technisch onderlegd zijn kunnen de automaten gemakkelijk gebruiken.''

Voordeel

De nieuwe automaten zijn 24 uur per dag te gebruiken. Dat is anders dan een pakketophaalpunt in bijvoorbeeld een winkel, die zich aan de reguliere openingstijden houdt. Om nachtelijk overlast te voorkomen, zitten er beveiligingscamera's verwerkt in de automaten.