Belastingen verhogen of niet? Wethouder heeft 'geen mening'

Wethouder financiën Pim Schenkelaars (Noord Beveland Belang) (foto: Omroep Zeeland)

"De enige mening die ik heb is dat we gehouden zijn aan een goede begroting voor 2020, dat we gezond blijven en dat we meerjarig sluitend zijn", zegt wethouder Schenkelaars van financiën. Hij laat de keuze over aan de gemeenteraad. "Ik doe er geen uitspraak over." De meerjarenbegroting wordt met verschillende scenario's begin november aan de raad voorgelegd.

Toeristenbelasting

Een van de scenario's is het verhogen van de toeristenbelasting met vijf of tien cent per overnachting per persoon. Die bedraagt nu 1,25 euro. "Het kan ook ozb zijn of iets anders, dat zijn allemaal scenario's. Dat is aan de gemeenteraad."

Gemeentehuis Noord-Beveland (foto: Omroep Zeeland)

Net als andere Zeeuwse gemeenten kampt Noord-Beveland met oplopende tekorten op de zorg. Op de post jeugdzorg bedraagt het tekort dit jaar bijvoorbeeld 1,2 miljoen euro. De kosten in de zorg blijven de komende jaren stijgen, maar de budgetten ervoor uit Den Haag dalen.

In 2020 kunnen die tekorten nog opgevangen worden met de zogenoemde bestemmingsreserve. "Noem het een spaarpot", legt de wethouder uit, "Daar kunnen wij nog uit putten, op onze spaarrekening staat nog iets."

De daaropvolgende jaren moet financieel worden ingegrepen. Niet alles is meer mogelijk in de zorg. Schenkelaars: "Moet iedereen meteen een traplift krijgen die hij nodig heeft, of moeten we werken met een wachtlijst?" Het gemeentebestuur is bereid de komende vier jaar iets in te teren op de algemene reserve, maar ziet zich tegelijk genoodzaakt om te bezuinigen en de belastingen te verhogen.

De beslissingen daarover laat de wethouder over aan de gemeenteraad. Op 7 november buigt de raad zich over de begroting. De wethouder financiën: "Als het huishoudboekje maar klopt."