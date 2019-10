Stem voor de Emergo Publieksprijs

Je kunt hier stemmen op de innovatie die volgens jou de Emergo Publieksprijs moet winnen.

Winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2018: KV Techniek uit Goes op het podium (foto: Suzan Fotografie)

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie. Het doel van deze prijs is Zeeuwse innovatie stimuleren en waarderen. Wie deze prijs wint, bepaalt de vakjury. De kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland bepalen wie de Emergo Publieksprijs wint. Stemmen kan tot woensdag 6 november.

RoNik Inspectioneering uit Bruinisse

RoNik bedacht een drone-inspectiedienst. Met deze drone kunnen er inspecties uitgevoerd worden in kleine besloten ruimtes, maar ook op grote hoogtes. Het doel van deze drone is om arbeid in besloten ruimtes te verminderen en werken op grote hoogte te stoppen. De techniek wordt wereldwijd uitgerold.

Nemag uit Zierikzee

Alle grote zeeschepen die de haven inkomen met bulkgoederen, moeten gelost worden. Nemag heeft een nieuwe grijper ontwikkeld om zeeschepen met bulkgoederen, zoals bijvoorbeeld ijzererts, wel tien procent sneller te kunnen lossen. En dat ook nog eens tegen lagere kosten en met een lager energieverbruik. De nieuwe grijper is samen met TU Delft ontwikkeld.

H4A uit Sas van Gent

Het asfalt waar wij met onze auto overheen rijden is meestal niet duurzaam. H4A bedacht een oplossing om asfalt duurzamer te maken. Dit asfalt is vijftig procent groener gemaakt dan normaal asfalt. Een belangrijk bestanddeel van dit duurzame asfalt is een biologische binder, afkomstig uit de duurzame bosbouw als restmateriaal.

Kingfish Zeeland uit Kats

Kweken van vis op land, dat gebeurt wel vaker. Kingfish Zeeland gaat een stapje verder door bij het kweken van vis op land gebruik te maken van Oosterscheldewater. Het water wordt continu gefilterd, gereinigd en hergebruikt. Daarom is dit een duurzame manier van vis kweken.

Environmental Monitoring Systems (EMS) uit Sint-Annaland

Het kunnen monitoren van de hoeveelheid ammoniak is in de veehouderij van groot belang. EMS is genomineerd voor het ontwikkelen van een ammoniak-sensor, dat zorgt voor een goedkope en betrouwbare monitoring, procesbewaking en preventie.

De vakjury, onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat, gaat op bedrijfsbezoek bij de genomineerde kandidaten. Daarnaast voeren studenten van HZ University of Applied Sciences onderzoek uit naar de innovaties en verwerken dit tot een rapport dat gebruikt wordt door de jury om, naast de bedrijfsbezoeken, te komen tot een eindoordeel.

Wat vind jij de beste innovatie?

Tijdens de stemperiode van 23 oktober tot en met 6 november kun je stemmen op de website van Omroep Zeeland. Meer informatie over de genomineerden vind je op de website van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo. Op woensdag 6 november a.s. worden de winnaars van zowel de Emergo juryprijs als de Emergo publieksprijs bekendgemaakt tijdens netwerkbeurs Contacta.

Vorig jaar won KV Techniek uit Goes de prijs dankzij de uitvinding van een robotlijn die diepvriesgroenten inpakt. Streetplug uit Tholen won de publieksprijs. Het bedrijf heeft een ondergronds laadstation voor elektrische auto's ontwikkeld.