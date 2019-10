Weten hulpverleners wie jij bent als je plotsklaps in elkaar zakt?

Volgens Pieter van den Hoek van ambulancezorg in Zeeland maakt het in eerste instantie niet heel veel uit wie je bent. "We beginnen na een 112-melding direct met eerste hulp verlenen. In tweede instantie is het wel fijn als we meer weten over iemand voorgeschiedenis of medicijngebruik bijvoorbeeld.

Familie op de hoogte brengen

Voor de politie is het wel van belang om zo snel mogelijk iemands identiteit te achterhalen, zegt David Kaljouw van de politie Zeeland/West-Brabant. "Wij zijn degenen die de familie op de hoogte stellen als er iets gebeurd is. Het kan een lange zoektocht worden als we niet weten wie iemand is. Tegenwoordig worden incidenten ook snel gedeeld op sociale media, dus wij willen het voor zijn dat familie op die manier moet vernemen dat er iets gebeurd is met een geliefde."

Medische noodsituatie in centrum Vlissingen (foto: HV Zeeland)

Volgens beide hulpverleners gebeurt het regelmatig dat een persoon niets bij zich heeft. "Dat kan een sporter zijn, maar ook een oudere die even een boodschapje doet en alleen contant geld bij zich heeft."

Allerlei gadgets

Het advies is om altijd een identiteitskaart mee te nemen. "Voor sporters zijn er allerlei gadgets die je kunt kopen. Een armbandje met je gegevens er op, iets wat je aan je veters kunt binden. Als je meedoet aan een wedstrijd, schijf dan op je startnummer ook je naam en geboortedatum. "

Op je mobiele telefoon kun je instellen dat hulpverleners in nood bij je gegevens kunnen (foto: Omroep Zeeland)

En dan is er natuurlijk de mobiele telefoon, voor veel mensen het enige wat ze echt altijd bij zich hebben. Ambulance en politie kunnen daar echter alleen wat mee als je 'm goed ingesteld hebt. "De meeste telefoons kunnen wij niet zomaar ontgrendelen. Je kunt echter wel instellen dat wij bij de belangrijkste gegevens kunnen. Bij Android telefoons kun je een aantal telefoonnummers invoeren bij Noodoproep. Bij iPhones kun je nog meer medische gegevens invullen die in geval van nood van pas kunnen komen."