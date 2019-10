Steeds meer huiscontroles in Terneuzen

De gecontroleerde woningen voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften, maar vaak wonen er teveel mensen in een te kleine woning. "Bij zo'n huiscontrole laten we de arbeidsmigranten een formulier invullen waarin we vragen naar de verhuurder. Op die manier hopen we in contact te kunnen komen met de verhuurder, zodat we voor de overtollige bewoners gezamenlijk een leefbare oplossing kunnen vinden", zegt wethouder Frank van Hulle van de gemeente Terneuzen.

Niet ingeschreven

Andere overtredingen die aan het licht kwamen waren bewoners die niet op de adressen stonden ingeschreven en personen die al langdurig in Nederland verblijven, maar niet ingeschreven staan bij de Basisregistratie Personen. "Dit is wel verplicht en daarom zullen we de uitzendbureaus en de eigenaar van de woning benaderen om de arbeidsmigranten alsnog een kans te geven om zich in te schrijven. Op die manier heeft het nog geen directe gevolgen voor de arbeidsmigranten", zegt Piet de Blaey, juridisch medewerker handhaving van de gemeente.

De adressen werden gekozen op basis van klachten uit de wijken en signalen van instanties. De gemeente is van plan vaker onaangekondigd te controleren.

