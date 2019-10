Griepprik? Helft van Zeeuwse senioren haalt 'm niet

Het ministerie heeft de aantallen vaccinaties over het winterseizoen 2018-2019 opgevraagd bij huisartsenposten en ook bij zorginstellingen. In Goes is de griepvaccinatiegraad met 60,1 procent het hoogst, in Veere met slechts 37,7 procent het laagst. Vier van de dertien Zeeuwse gemeenten - Goes, Kapelle, Middelburg en Vlissingen - scoren meer dan het landelijk gemiddelde. De overige negen gemeenten zit daaronder.

Je moet als team bereid zijn om extra je best te doen om de opkomst zo hoog mogelijk te maken" John Schmeitz, huisarts in Goes

Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaak van de verschillen, maar John Schmeitz van Huisartsenpraktijk SenS uit Goes heeft wel een vermoeden. "Je moet als team bereid zijn om extra je best te doen om de opkomst zo hoog mogelijk te maken."

Dat betekent volgens de huisarts dat er tijd en ruimte moet worden gemaakt om de vaccinaties te geven. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt met andere huisartsen, wijkverpleegkundigen en verzorgingshuizen.

Nabellen

De praktijkmanager van Huisartsencentrum Goes aan de Van Dusseldorpstraat beaamt dat de opkomst vooral afhangt van het initiatief van de artsen zelf. Nabellen van patiënten die in eerste instantie geen gehoor geven aan een oproep of het geven van de griepprik aan mensen die voor iets anders op het spreekuur komen, zijn mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen.

Huisarts Schmeitz merkt wel dat hij de laatste jaren moet opboksen tegen de negatieve beeldvorming over vaccinaties. Tijdens een rondgang van Omroep Zeeland in Koudekerke en Vrouwenpolder (beide gemeente Veere) wordt ook wel duidelijk dat lang niet iedereen zit te springen om de griepprik, ook al valt iemand binnen de doelgroep. "Het heeft toch geen zin. Of: Ik ben nog nooit zo ziek geweest als toen ik die prik had gekregen," hoort dokter Schmeitz best vaak.

Een griepprik (foto: Omroep Zeeland)

Een vergelijking met voorgaande jaren is niet mogelijk. De telling over de laatste winter 2018-2019 bevat namelijk ook de aantallen in de zorginstellingen en die werden in de jaren daarvoor niet allemaal meegerekend. Ook werd in eerder jaren de griepprik standaard gegeven aan mensen boven de 65.