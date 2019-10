Fans van PEC Zwolle balen van strenge regels voor wedstrijd tegen Hoek

Spelers Hoek juicen na een treffer (foto: Orange Pictures)

Op de website van PEC Zwolle staat dat supporters verplicht zijn om het openbaar vervoer te mijden en met de auto naar Hoek moeten reizen. Verder geldt op en rond Sportpark Denoek een alcoholverbod en mogen de PEC-fans zich niet vertonen in Terneuzen.

Voor een duel tegen een amateurclub, dik 300 kilometer van het eigen stadion, vinden de PEC-fans de maatregelen zwaar overdreven. Voorzitter Freddy Eikelboom van de supportersvereniging heeft het over een 'overkill aan beperkingen'. "Angst zegeviert boven alles in dit land en er worden ons beperkingen opgelegd." zegt hij. "Als supporters rotzooi willen schoppen, gaan ze daarvoor echt niet 300 kilometer richting Hoek rijden. Met Cambuur is er een gezonde rivaliteit, van de rivaliteit zoals die wordt geschetst is mij niks bekend"

PEC-supporter Freddy Eikelboom over de maatregelen

De verwachting is dat zo'n vijftig trouwe Zwolse supporters dinsdag de bekerwedstrijd Hoek - PEC Zwolle bijwonen.

Hoeveel Friese fans van SC Cambuur naar GOES komen is nog niet bekend. Op de site van de club uit Leeuwarden staat in elk geval dat alleen supporters die per auto of bus komen welkom zijn.

