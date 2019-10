Rattenbestrijders weten het zeker: de overlast neemt komende jaren alleen maar toe

Rattenbestrijder Antoin Kil haalt een dode rat uit klem (foto: Omroep Zeeland)

Bij het rattenprobleem gaat het over diverse soorten ratten. In het buitengebied zorgt de muskusrat voor overlast. Die wordt bestreden door waterschap Scheldestromen. De muskusrat veroorzaakt vooral schade aan oevers en dijken. Het waterschap zet erop in om de komende jaren de muskusrat uit Zeeland te verjagen.

Bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom komt de bruine rat steeds vaker voor. Dat beestje eet graag vlees en wordt aangetrokken door vuilnis. Vooral als de oogst van het land is en er dus niks meer te eten valt, trekt de bruine rat richting bewoonde wereld, op zoek naar voedsel. Rattenbestrijders adviseren om gebouwen goed af te sluiten, geen voedselbronnen buiten te hebben en troep op te ruimen in de tuin.

De bruine rat is te herkennen aan een grijsbruine vacht met een lichter gekleurde buik. De staart is bijna even lang als het lichaam. Ze hebben een stompe snuit en grote oren. De ratten zijn meestal in een straal van vijftig meter actief rondom het nest. Ze kunnen uitstekend zwemmen.

Wie last heeft van ratten kan dat melden bij de gemeente. Particulieren worden dan gratis geholpen, bedrijven moeten zelf de kosten betalen. De gemeenten in Zeeland kiezen voor verschillende bestrijdingsmogelijkheden van van de ratten.

Eigen rattenbestrijder

De gemeenten Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Sluis en Veere hebben een eigen rattenbestrijder in dienst. De rattenbestrijder van de gemeente Borsele doet zijn werk ook voor de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. Reimerswaal en Vlissingen hebben een regionaal bedrijf in de arm genomen, terwijl Middelburg en Hulst hun rattenbestrijding buiten de provincie zoeken. De gemeente Tholen heeft meerdere bedrijven waarop ze een beroep doet.

De bruine rat heeft aan een klein gaatje genoeg om binnen te komen." Marco van Drongelen, ongediertebestrijder gemeente Borsele

Marco van Drongelen van de gemeente Borsele is ongediertebestrijder en heeft respect voor de bruine rat. "Het beestje heeft maar een heel klein gaatje nodig om binnen te komen. De schedel bestaat uit losse delen en de rest is kraakbeen in het lijfje, dus perst de bruine rat zich makkelijk door een gaatje van twee centimeter. Daarnaast is het een atleet want het kan goed springen en het is een heel slim diertje."

'Overlast moet worden opgelost'

"Maar ondanks mijn respect voor het beestje heb ik er geen moeite mee om het te vangen", vervolgt Van Drongelen. "Als de rat overlast veroorzaakt, moet dat worden opgelost. Ik hoop dan altijd wel dat de klem ervoor zorgt dat het diertje niet hoeft te lijden en direct dood is."

Een vrouwtjesrat kan voor behoorlijk wat nakomelingen zorgen vertelt Van Drongelen. "Dat kunnen er wel duizend zijn in de tijd dat ze leeft. De draagtijd is iets meer dan twintig dagen en ze werpen per keer zeven tot tien jongen. Na drie maanden zijn de jongen alweer geslachtsrijp. Dus dat kan hard gaan."

Een rat veroorzaakt vooral schrik of angst maar is geen agressief dier. Door contact met de uitwerpselen, urine en speeksel van ratten kunnen bacteriën worden overgedragen die kunnen zorgen voor de ziekte van Weil. Maar de kans is heel klein dat iemand hiermee besmet wordt.

