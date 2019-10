Ron Amperse interim-trainer bij GOES

Ron Amperse (foto: René van der Vliet)

Vorige week namen GOES en trainer Ruud Pennings afscheid van elkaar. Onder Pennings won GOES in de competitie alleen van DOVO. De slechte resultaten en de moeizame samenwerking met de spelersgroep zorgden voor een vroegtijdig afscheid van de trainer.

Amperse, die sinds drie seizoenen bij GOES actief is als teammanager, is door de club naar voren geschoven als interim-trainer.

"Ron verzorgt al samen met assistent-trainer John Livramento de trainingen", vertelt John Vette, waarnemend voorzitter van GOES. "Voor de wedstrijdvoorbereiding tegen Barendrecht schuiven vanavond ook Hugo Barends (voorzitter technische commissie, red) en aanvoerder Ruben Hollemans aan."

Amperse is het bezit van het TC2-diploma en was werkzaam bij clubs als Colijnsplaatse Boys, Walcheren, Hoedekenskerke, Hansweertse Boys en MZVC. Hij is interim-trainer totdat de club een opvolger voor Pennings heeft gevonden. De nieuwe trainer moet over het vereiste TC1-diploma beschikken. Lukt dat niet, dan zal GOES dispensatie moeten aanvragen.

