Een wasbeer in Goes en een vos in Hulst: dit is de Zeeuwse emojikaart van Mathieu

Mathieu wilde wel even rustig bedenken hoe de Zeeuwse kaart er uit moest gaan zien: "Zeeland zit in mijn hart, dus ik wil echt goede emoji's op de goede plekken zetten. En ik kan het natuurlijk ook niet allemaal zelf bedenken." Gelukkig werden er via Twitter voldoende tips gegeven: een gans vanwege Ganzestad Goes, een televisietoren, niet te veel trekkers, een Zeeuwse knop en de stoomtrein.

Goes met vier emoji's

Goes is niet in één emoji te vangen, vonden verschillende twitteraars. En daar is van Woerkom het mee eens. ''Ik heb daarom op de plek van Goes wat kleinere emoji's gezet." Hij koos voor een wasbeer (in het Engels is dat Racoon, naar de band), een hamburger voor het fastfoodplein, winkeltasjes voor de stad en het treinstation. "Het is zo'n veelzijdige stad."

De emojikaart van Zeeland! (foto: Mathieu van Woerkom)

Sommige figuurtjes herkent iedereen, andere zijn wat lastiger. Zelfs mensen die Zeeland niet kennen, herkennen een aantal plekken: Vlissingen heeft een anker voor de havens en je ziet het fietsvoetveer naar Breskens. In Terneuzen is de skihal duidelijk zichtbaar en Borssele heeft de kerncentrale gekregen. Maar de tempel van Nehalennia bij Colijnsplaat, de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder en Reynaert de Vos bij Hulst, dat moet je maar net doorhebben.

De Pabo

Mathieu is nog niet klaar met aanpassingen: "Bij de Brouwersdam ga ik een gitaartje toevoegen voor Concert At Sea, Renesse krijgt een biertje en eigenlijk wil ik ook nog een 'onder de 18 bord' toevoegen voor de Pabo in Walsoorden, maar ik weet niet of iedereen daar zo blij mee is.."