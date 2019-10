Op stap met de rattenbestrijder

Antoin Kil werkt al jaren als rattenbestrijder in Reimerswaal en merkt dat hij steeds vaker naar particulieren moet. "Je ziet wel een toename van het aantal meldingen die we krijgen. Dat komt vooral doordat de regelgeving verandert. Wij mogen wel gif blijven strooien, maar particulieren dadelijk helemaal niet meer."

Kippenren

Bij de kippenren achter een woning aan de Grintweg in Yerseke zoekt Kil naar sporen van ratten. "Het ziet er goed uit", meldt Kil even later als hij weer uit de ren komt. "Ik heb geen uitwerpselen gezien die duiden op de aanwezigheid van ratten."

De bewoner vertelt aan Kil dat hij op regelmatige tijden de kippen voert en er goed op let dat het voer ook allemaal wordt opgegeten. "Heel verstandig, dat verkleint de kans op de aanwezigheid van ratten enorm", beaamt Kil. "

Zwarte lokdoos

Kil loopt iets verder naar een zwarte lokdoos met daarin een klem. Er steekt een staart uit een gat van de doos. Kil maakt de doos open en ontdekt een dode bruine rat. "Als ik deze eruit pak en controleer, zie ik dat het een mannetje is. Dat is goed nieuws, want die leven veelal alleen."

Een vrouwtjesrat kan wel bijna duizend nakomelingen produceren. "Ik durf wel te stellen dat de rattenproblemen toenemen in bewoond gebied", zegt Kil. "Daarom is het belangrijk dat mensen gaten goed dichtmaken en geen overbodig voedsel buiten laten liggen. Als ze dan ook voor weinig troep buiten zorgen, is de kans kleiner dat er ratten op af komen."

Kil heeft de dode bruine mannetjesrat inmiddels uit de klem gehaald en de klem opnieuw gezet. Met een ferme handdruk neemt hij afscheid van de bewoner en belooft binnen een week weer langs te komen om de klem opnieuw te controleren.

Voor particulieren is een bezoek van een rattenbestrijder gratis. Bedrijven moeten betalen.