Zeeuwen met psychische problemen kunnen betaald aan het werk

Archiefbeeld werkleer bedrijf 'De Ambachten' in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

In de afgelopen anderhalf jaar is onderzoek gedaan hoe Zeeuwse GGZ-patiënten op een goede manier een beter uitzicht kan worden geboden als het gaat om de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds mensen met psychische problemen in een beschermde werkomgeving werken. Dat betekent dat ze minder betaald krijgen.

Expertteam

Ook zijn er minder doorgroeimogelijkheden en is er dus weinig perspectief. En dat terwijl die groep wel in staat is, en de druk aankan, om in de Zeeuwse maatschappij aan de slag te gaan. Daarom is er nu een expertteam in het leven geroepen bestaande uit de Zeeuwse gemeenten, de GGZ en zorgaanbieders, geleid door stichting Hersteltalent.

Uit het onderzoek blijkt verder het lastig is door onder meer regelgeving om mensen met psychische problemen uit een beschermde werkomgeving te krijgen. Hoeveel mensen uit hun woonomgeving gehaald kunnen worden, is volgens de Goese wethouder André van der Reest niet duidelijk. "Het was niet de bedoeling van het onderzoek om tot harde aantallen te komen, maar meer om als organisaties te kijken hoe je die mensen de overstap kunt laten maken."

Wethouder Van der Reest: 'Voorop staat: iemand moet het aankunnen'

Het team kan betaald worden door een subsidie van 10.000 euro van Stichting Social Delta Zeeland en ruim 6.000 euro van de gemeente Goes. "Dat doen we omdat wij de centrumgemeente van de Zeeuwse arbeidsregio zijn. Vanuit het Rijk zijn middelen voor de arbeidsregio beschikbaar gesteld en zo kunnen we de kosten die na de subsidie overblijven vergoeden. De opbrengsten van het project zijn zo waardevol."

Daarmee doelt wethouder Van der Reest op de mensen die uit de beschermde werkomgeving gehaald kunnen worden. Want volgens hem is elke persoon die eruit gehaald kan worden er één.