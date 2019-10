Eén veld Hockeyclub Walcheren weer beschikbaar ondanks algengroei

Na een overleg met de gemeente, die verantwoordelijk is voor de velden, werd besloten dat een speciale dieptereiniging de oplossing is. De bedoeling is dat de gemeente de komende week de reiniging laat uitvoeren.

Op het tweede veld, waar dit weekend gewoon op gespeeld wordt, is vorige week een anti-algenmiddel gespoten. Dat heeft volgens de club goed gewerkt. In combinatie met de weersverwachting voor komend weekend, geen regen, is er besloten om toch wedstrijden te spelen. Voor vier teams is een alternatief gezocht: die spelen dit weekend hun wedstrijden in Goes.

