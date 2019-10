'Middelburg is er een stuk leuker op geworden door studenten'

Steeds meer studenten weten Middelburg te vinden. En met de geplande uitbreiding van het University College Roosevelt (UCR) met een technische opleiding, heeft Middelburg op den duur honderden extra studentenkamers nodig. De gemeenteraad stemde onlangs in met de bouw van studentenflats voor 220 studenten naast het Middelburgse NS-treinstation aan het Kanaal door Walcheren.

Bagijnhof

Op de fractie van oppositiepartij SP na, stemden alle andere partijen in met de bouw van de studentenflats op die plek, hoewel omwonenden huiverig zijn voor de hoge flatgebouwen. Wim Steketee van de Lokale Partij Middelburg (LPM) is enthousiast over de plannen, want dan kunnen er meer studenten naar de Zeeuwse hoofdstad komen. Hij heeft zijn mening de afgelopen jaren wel bijgesteld: Steketee woonde ooit op het Bagijnhof maar moest uit zijn huis op plaats te maken voor studenten. Daar was hij toen niet blij mee.

Volgens Steketee heeft de provinciehoofdstad de studenten ook echt nodig. "De bevolking vergrijst hier, ik ben daar zelf ook een onderdeel van. Door de studenten hou je een beetje evenwicht. Middelburg moet een stad blijven waar het goed wonen en werken is." Middelburg is er door de studenten ook leuker op geworden, constateert Steketee. "Door de jongeren is de stad levendiger geworden. Studenten hebben toch een andere insteek dan de oudere Middelburgers; ze houden van uitgaan en dergelijke, en van evenementen zoals de Dance Parade (City of Dance, red.)."

Het was wel een stap, maar als ik opnieuw zou moeten kiezen zou ik het gelijk weer doen" Diez Jansen, student UCR

UCR-student Diez Jansen uit Nieuwegein had zo zijn bedenkingen toen hij twee jaar geleden voor Middelburg koos. "Het was wel een stap, maar als ik opnieuw zou moeten kiezen zou ik het gelijk weer doen. Het is hier kleinschalig, iedereen kent elkaar. Heel speciaal eigenlijk: we hebben onze eigen bubbel." En Diez geef aan in Middelburg op UCR goed op weg te zijn naar zijn mastertitel geneeskunde.

Van Koeveringe

Begin deze maand lekten ook plannen uit van ZIB, de investeringsgroep rond Henk van Koeveringe, de oud-topman van Roompot. ZIB heeft het oude DELTA-hoofdkantoor aan de Poelendaelesingel in Middelburg gekocht en wil er ook studentenkamers en andere faciliteiten voor studenten maken. Eerder deed Van Koeveringe dat al met het oude ziekenhuis in Vlissingen, waar nu ook deels studenten wonen.

