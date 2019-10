Woongemeenschap Serooskerke kan gaan bouwen

(foto: Omroep Zeeland)

Het officiële moment is later, omdat het opzetten van de nieuwe woongemeenschap volgens de initiatiefnemers veel tijd heeft kost. Volgens Willemien Clement moet je alles zelf bedenken en onderzoeken. "Over ieder puntje moet worden nagedacht, waardoor we langer bezig zijn geweest in de voorbereiding naar dit moment."

Biobased woningen

In de oude boomgaard aan de Vrouwenpolderseweg in Serooskerke worden op 1,5 hectare woningen gebouwd waar mensen op een verantwoorde manier met elkaar samenleven. Zo moet er ook zijn voor andere bewoners en staat natuur hoog in het vaandel. De woningen zijn biobased, waardoor er alleen maar gebruik wordt gemaakt van hergebruikte materialen.

Delen, maar wel privacy

De gemeenschap gaat kennis en materialen delen. Alleenstaanden, stellen en gezinnen helpen elkaar bijvoorbeeld bij het koken, huishouden of klussen. Maar volgens de initiatiefnemers blijft er voldoende ruimte voor je eigen privacy en is het bijvoorbeeld niet de bedoeling om zomaar een woning van iemand binnen te stappen.

Geen twintig gourmetstellen

De nieuwe wijk is grotendeels zelfvoorzienend. De energie is duurzaam opgewekt en er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk te delen en zo weinig mogelijk te verspillen. Het is bijvoorbeeld onnodig dat iedereen twintig sjoelbakken en gourmetstellen in huis heeft.

Er is in ieder geval interesse voor de bouw van 11 woningen, maar Woongaard is in een vergevorderd stadium met twee nieuwe gezinnen. De jongste inwoners is straks twee en de oudste 70.

