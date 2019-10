Zeeland stemt over het klimaatakkoord

foto: J. Baas (foto: Omroep Zeeland / J. Baas)

Twee weken geleden vergaderden Zeeuwse politici in de Commissie Strategische Opgaven ook al over het klimaatakkoord. De argumenten waren niet mals. Waar een partij als GroenLinks niet kan wachten tot het Klimaatakkoord van Parijs (2016) na drie jaar eindelijk handen en voeten krijgt in de regio, fulmineert Forum voor Democratie fel tegen welk klimaatakkoord dan ook "want er is helemaal geen klimaatprobleem". Toen op 11 oktober werd er alleen gedebatteerd, vandaag stemmen Provinciale Staten al dan niet in met het klimaatakkoord.

Wat is het doel? Het klimaatakkoord werd op 28 juni gepresenteerd in Den Haag. Het kabinet wil in 2030 49 procent minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95 procent zijn afgenomen. Volgens de overheid is dat nodig om de opwarming van de aarde niet verder op te laten lopen dan anderhalve graad. Bij die temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering namelijk nog beheersbaar. Het klimaatakkoord telt 237 pagina's en is de blauwdruk voor de energietransitie in Nederland voor de komende decennia. In het akkoord zijn meer dan 600 maatregelen opgenomen op het gebied van elektriciteit, landbouw, industrie, bouw en mobiliteit. Dat pakket aan maatregelen is tot stand gekomen met meer dan honderd partijen die aan zogeheten klimaattafels mee hebben gepraat.

Maar wat betekent dit voor de Zeeuwen? Moeten we op stel en sprong onze huizen gaan isoleren, van het gas af en onze auto laten staan? Alle twaalf provincies samen hebben in het Interprovinciaal Overleg (IPO) al laten weten dat de maatregelen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten blijven. Gedeputeerde Jop Fackeldey van Flevoland zei eerder dit jaar namens alle provincies: "We zien enerzijds een forse ambitie bij het kabinet en anderzijds ruimte voor maatwerk voor de decentrale overheden."

In Zeeland gingen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart al stemmen op voor regionaal maatwerk. De Zeeuwse CDA-lijsttrekker De Bat pleitte toen samen met CDA-lijsttrekkers uit andere provincies in een opiniestuk voor 'realisme', 'gezond verstand' en 'draagvlak' als het gaat om het klimaatdebat.

Referendum

Vandaag moet duidelijk worden wat de eigen inbreng van Zeeland wordt op het landelijke klimaatakkoord. Tot een door Forum voor Democratie en Partij voor Zeeland voorgesteld referendum komt het waarschijnlijk niet. Het provinciebestuur vindt dat een slecht idee.

