Zeeland wordt wakker: burgemeester Noord-Beveland, Omnium en huisarts

Burgemeester Noord-Beveland

Loes Meeuwisse uit 's-Heer Hendrikskinderen is vanavond door de gemeenteraad van Noord-Beveland voorgedragen als nieuwe burgemeester. 36 kandidaten hadden gesolliciteerd voor het burgemeesterschap van de gemeente.

'Raad wist te weinig over Omnium'

De investeringen in het sportcomplex en vooral in de bouw van het tropisch bos van het Omnium waren ondoordacht en onverstandig. Dat is de conclusie die adviesbureau Berenschot trekt in onderzoek naar verliezen bij het Omnium.

Huisarts verwijst niet minder door

De Middelburgse huisarts Arjan Roest blijft gewoon kinderen doorverwijzen naar een specialist als dat nodig is. "Ik verwijs door op medische indicatie en ik kijk niet naar wat dat kost," zegt hij als reactie op de woorden van wethouder Doorn. Zij wil dat huisartsen kinderen minder snel naar specialisten doorverwijzen.

Klimaatakkoord

Provinciale Staten van Zeeland stemmen vandaag over het klimaatakkoord. Waar de ene Statenfractie het hard nodig vindt om op regionaal niveau klimaatmaatregelen door te voeren, vindt de andere politieke partij de hele klimaatproblematiek een grote hoax.

Het weer

Vandaag zijn er perioden met zon. Het blijft overwegend droog. De zuidwestenwind neemt in de loop van de dag toe en wordt uiteindelijk matig tot vrij krachtig, aan zee later krachtig. Het wordt een graad of 16. Komende nacht neemt de wind niet af. Hierdoor zal het niet kouder worden dan een graad of 13.