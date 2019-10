Droom van pa en zoon Traas is uitgekomen: Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp flink uitgebreid

De collectie van Kees Traas, die inmiddels vele duizenden stukken omvat, was tot 2006 te bewonderen in een authentieke Zeeuwse boerderij. Na een grondige verbouwing werd de boerderij in 2009 omgedoopt tot Bevrijdingsmuseum. Ook toen werd de opening verricht door prinses Margriet.

Vader Kees en zoon Stef Traas hadden al snel daarna plannen voor nog een uitbreiding van het museum. De ruimte was gewoonweg te klein voor de 40.000 stukken van hun verzameling. En ook voor de grote pronkstukken zoals afweergeschut en militaire voertuigen was ruimte nodig. Nadat de plannen werden goedgekeurd en het geld, zo'n vijf miljoen euro, bij elkaar was gebracht, kon de verbouwing in 2014 starten.

Afweergeschut in het hernieuwde Bevrijdingsmuseum (foto: omroep zeeland)

En nu staat het er: Een tentoonstellingsruimte van 4.000 vierkante meter met een logische route langs de oorlog zoals die zich in Zeeland heeft afgespeeld. Met een overdaad aan herinneringen aan de Slag om de Schelde. Die Slag krijgt ook buiten grote aandacht.

Het Bevrijdingspark bootst de situatie van Zeeland in 1944 na, met een grote dijk en een waterpartij. In het park zijn onder meer de noodkerk van Ellewoutsdijk, twee tanks en een speciale legerbrug te zien.

Sherman tank in het Bevrijdingspark (foto: omroep zeeland)

Naast de oorlog in Zeeland is er nu ook ruimte in het hoofdgebouw voor andere thema's. De strijd in Nederland-Indië bijvoorbeeld en de geschiedenis van President Roosevelt en zijn nalatenschap, de Four Freedoms.

Kees en Stef Traas en de 120 vrijwilligers die hen helpen zijn overigens nog niet uitgedroomd. Op het terrein staat nog een groot gebouw dat mogelijk gewijd wordt aan de maritieme tak van de oorlogsgeschiedenis in Zeeland. "En zo zijn er nog allerlei zaken die we in de toekomst gaan oppakken", zegt Stef Traas.

