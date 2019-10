Belgische brandweerman bij Zeeuwse blusgroep

Brandweer Colijnsplaat-Kortgene

De Belgische aanwinst verblijft ongeveer de helft van het jaar, met zijn gezin, in zijn woning in Kortgene. In die periode is hij als vrijwilliger inzetbaar op Noord-Beveland.

De rest van het jaar is hij in Antwerpen, daar is hij ook actief bij de brandweer. Hij treedt in de Zone Antwerpen onder meer op als Onderofficier in ploegendienst.

Feestelijk

Om aan de Nederlandse wetgeving te voldoen zijn de Belgische diploma's van de nieuwe kracht omgezet naar Nederlandse papieren. Die 'nieuwe' diploma's worden volgende week dinsdag feestelijk uitgereikt.