Hoe Schouwen-Duiveland nieuw leven blaast in de dorpshuizen

In de dorpshuizen van Zonnemaire, Bruinisse, Burgh-Haamstede en Renesse waren deze week de eerste bijeenkomsten in het kader van 'Thuis in je dorpshuis'. Dorpsbewoners kunnen elkaar daar ontmoeten en krijgen tegelijkertijd voorlichting van bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of Delta. Het is een initiatief van SMWO, in samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland, Zeeuwland en SeniorenForum.

Behoefte aan ontmoeting

Mels Hoogenboom spreekt als opbouwwerker regelmatig met inwoners uit de dorpen op het eiland en hoorde de afgelopen jaren steeds meer dat er behoefte is aan een plek in het dorp waar je andere inwoners kan ontmoeten. "Tja, en het dorpshuis is daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Ik heb dit toen aangekaart bij de gemeente en in samenwerking met Zeeuwland en de beheerders is toen besloten om het idee verder uit te werken en het te proberen."

Of de jeugd zich meteen voelt aangetrokken, weet ik niet, maar we gaan ze er wel bij betrekken." Mels Hoogenboom - SMWO

Volgens Hoogenboom is iedereen welkom. "Natuurlijk zal de praktijk uitwijzen dat er meer ouderen aanwezig zullen zijn, omdat die nu eenmaal meer vrije tijd hebben. Daarnaast richten we ons ook mensen met een beperking en statushouders. Voor hen is het belangrijk om contact te maken met de overige inwoners van een dorp. En dat kan dus tijdens zo'n inloopochtend."

Pannenkoeken bakken

Maar de jeugd is volgens Hoogenboom ook welkom "Of ze zich meteen aangesproken voelen weet ik niet, maar we gaan wel een aantal activiteiten organiseren waarbij de jeugd betrokken wordt." Zo gaan bijvoorbeeld in Renesse leerlingen van de basisschool pannenkoeken bakken, die dan samen met de oudere bezoekers worden opgegeten.

Dorpshuis 'De Maire' in Zonnemaire doet mee aan het experiment (foto: Omroep Zeeland)

'Thuis in je dorpshuis' is dus meer dan alleen maar koffie drinken met elkaar. Hoogenboom: "Het is juist ook een plek om informatie te delen met elkaar of voorlichting te geven over bepaalde onderwerpen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan woningcoöperatie Zeeuwland, waar veel inwoners een woning van huren die soms met vragen zitten. En die kunnen dan face tot face worden beantwoord." Maar Hoogenboom denkt ook aan iemand die iets komt vertellen over zorg of een belastingadviseur.

Thuis in je dorpshuis (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente denkt dat het project in meerdere opzichten een meerwaarde kan zijn voor het dorp. Wethouder Ankie Smit: "Het is een heel goed initiatief. Het dorpshuis is namelijk van het dorp en het is goed dat mensen er gebruik van kunnen maken." Daarom steunt de gemeente het experiment ook financieel om het tot een succes te brengen. "Dit jaar investeert de gemeente zo'n 2.000 euro en mocht het een succes zijn, dan gaan we kijken of we het project in alle dorpshuizen kunnen realiseren". Dat zou betekenen dat de gemeente vanaf volgend jaar zo'n 10.000 euro per jaar investeert in het project.