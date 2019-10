Interim-trainer Amperse verwacht verandering bij GOES

De selectie van GOES bereidt zich voor op het duel tegen Silvolde (foto: Orange Pictures)

Amperse is al drie seizoenen aan GOES verbonden als teammanager, maar zit morgen als eindverantwoordelijke op de bank tegen Barendrecht.

Draagvlak

De trainingen verzorgt hij samen met assistent-trainer John Livramento. "John en ik hebben aan de groep gevraagd of er draagvlak is voor ons, want ik heb natuurlijk wel een andere rol nu. Als er geen draagvlak zou zijn, kunnen we onze jas weer aan doen en de deur dichttrekken."

Terug naar 4-3-3

Voor de wedstrijdvoorbereiding op het duel tegen Barendrecht schoven ook aanvoerder Ruben Hollemans en Hugo Barends, voorzitter van de technische commissie, aan. Duidelijk is dat GOES tegen Barendrecht terugkeert naar een 4-3-3-opstelling. "Dat doen we op basis van de uitgebreide analyse die we hebben van de tegenstander. Welke poppetjes op welke plekken staan, horen de spelers morgen", aldus Amperse.

Ron Amperse (foto: René van der Vliet)

Hoe lang Amperse op de bank zit als interim-trainer is nog niet duidelijk. "Als het aan mij ligt heel kort. Als er een nieuwe trainer komt, dan stel ik mezelf voor en vraag ik of hij het goed vindt dat ik weer als teammanager naast hem ga zitten."

Positieve draai

Amperse vindt dat de spelersgroep na het vertrek van Pennings aan zet is. "De spelers hebben een verandering ingezet door aan te geven dat ze niet meer met Ruud verder wilden. Dan moeten ze daar nu ook op antwoorden en er een positieve draai aan geven tegen Barendrecht."

Vorige week dinsdag werd het vertrek van trainer Ruud Pennings bij GOES bekendgemaakt. Pennings begon afgelopen zomer als opvolger van de succesvolle trainer Rogier Veenstra. De moeizame relatie met de spelersgroep en de slechte resultaten zorgden voor een vroegtijdig vertrek van Pennings bij de Bevelandse club. Pennings stond in tien officiële wedstrijden aan het roer bij GOES (acht in de competitie en twee in de KNVB Beker). Slechts drie duels werden gewonnen.

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 7-18 2. Hoek 9-18 11. Barendrecht 8-9 15. Ajax 7-5 16. GOES 8-4 17. ONS Sneek 7-3

GOES kan tegen Barendrecht alleen geen beroep doen op Sjoerd Verhulst, die door een lange blessure nog geen wedstrijd gespeeld heeft.