Het kán niet op voor Emma Heesters, MTV-prijs en voor het eerst in de Top 40

Via haar YouTube-kanaal met meer dan 1,5 miljoen abonnees bouwde Emma al een grote fanbase op. De afgelopen weken maakte een nog groter publiek kennis met de Zeeuwse zangeres, dankzij haar deelname aan tv-programma De Beste Zangers. Daarin zong ze Pa Olvidarte in duet met Rolf Sanchez. Het origineel is van ChocQuibTown. In 2018 was het een nummer 1-hit in Colombia.

Heesters is de derde Zeeuwse artiest die dit jaar in de Nederlandse Top 40 staat. Danny Vera stond met Roller Coaster 27 weken in de Nederlandse hitlijst. Joe Buck hield het met The Way You Take Time vijftien weken vol.

Donderdag werd al bekend dat Heesters een MTV Push Award kreeg. Dat betekent dat ze volgens de muziekzender het grootste muzikale talent is van dit jaar.

Lees ook: