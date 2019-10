Historische opknapbeurt muur onder Vlissingse Oranjemolen

De Muur van Altena bij de Oranjemolen in Vlissingen (foto: Renata Elenbaas uit Heinkenszand)

Het waterschap schrijft dat uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is. Omdat de muur ook een Rijksmonument is, hoopt het waterschap daar subsidie voor te krijgen. In 2020 beginnen de voorbereidingen van het werk en vanaf dat jaar wordt ook jaarlijks een deel van de klus geklaard. Hoeveel het opknappen van de Muur van Altena kost, is nog niet bekend.

De Muur van Altena is een bijzonder stukje Vlissingse geschiedenis. In 1545 werd de dijk op bevel van de toenmalige stadsheer doorgestoken om plaats te maken voor een nieuwe haven. De stad was gegroeid en voor verdere economische groei was een grotere haven nodig. Middelburg lag dwars vanwege de gevreesde concurrentie van Vlissingen. Uiteindelijk mocht de haven er komen, maar dan alleen voor vissersschepen. De haven kwam er uiteindelijk niet, omdat de financiële middelen ontbraken.

De komende jaren staan er ook andere grote projecten op stapel bij het waterschap. De dijk bij Hansweert is daarvan een voorbeeld. Die moet versterkt worden en eerder dit jaar is al besloten welke variant daarvoor de voorkeur heeft. Ook is er groot onderhoud nodig aan de Westhavendam van Breskens en moeten de stijgers en damwanden in het Veerse Meer vervangen worden.

De waterschapsbelasting voor particulieren stijgt de komende jaren ieder jaar met 4,5 procent. Dat betekent dat een gezin dat bestaat uit vier mensen met een huis van twee ton volgend jaar 414 euro kwijt is aan het waterschap. Boeren gaan komend jaar 7,6 procent meer belasting betalen aan Waterschap Scheldestromen. Een boer met een bedrijf met een WOZ-waarde van 409.300 euro betaalt volgend jaar een kleine 7.000 euro aan het waterschap. De kosten stijgen vanwege 2,5 procent inflatie, maar ook doordat de lonen van waterschapsmedewerkers stijgen dankzij CAO-onderhandelingen. Ook hebben onderaannemers door de goede economische tijden genoeg werk. Ze kunnen daardoor hogere prijzen vragen voor het werk dat ze doen voor het waterschap.

In 2022 stijgt de waterschapsbelasting met 6,6 procent. Nu int het waterschap jaarlijks zo'n twee miljoen euro aan precariobelasting van bedrijven. Bedrijven betalen die belasting om bijvoorbeeld gebruik te maken van de leidingen van het waterschap. Dat mag van de overheid vanaf 2022 niet meer. Die twee miljoen wordt dan door een verhoging van de waterschapsbelasting opgevangen.

Het waterschap gaat er wel op aansturen dat bedrijven die nu precario doorrekenen aan hun klanten dat in de toekomst niet meer doen. Evides doet dat bijvoorbeeld. Het waterschap hoopt zo dat Zeeuwen de wijziging niet te veel voelen in de portemonnee.