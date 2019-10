Eis: 2,5 jaar cel voor verdachte van schietpartij Stadhuisplein in Vlissingen

Het Stadhuisplein in Vlissingen werd na de schietpartij onderzocht en afgezet door de politie (foto: Omroep Zeeland)

De straf is gebaseerd op vijf strafbare feiten: poging tot doodslag, vernieling, mishandeling, bedreiging en illegaal wapenbezit. "Ik geloof dat de verdachte niet wilde doden, maar hij heeft wel opzettelijk schoten gelost waardoor hij op klaarlichte dag de omgeving in gevaar bracht", zei de officier van justitie.

Het kwam volgens de verdachte tot een schietpartij toen vier personen een ruzie probeerden uit te praten. Hij wilde niet zeggen wat de reden van die ruzie was. Het liep in elk geval uit de hand. Een kogel vloog, zonder iemand te raken, door een van de ramen van het naastgelegen verzorgingshuis.

De kogel vloog dwars door het raam waar vier mensen van Arduin zaten (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de verdachte heeft hij gehandeld uit zelfverdediging. "Ik ben door een van de betrokkenen bedreigd met een mes en vervolgens heb ik uit paniek mijn vuurwapen laten zien. Daarna hebben ze me besprongen waardoor ik op de grond viel en er ontstond een gevecht waarbij ze het vuurwapen van me wilden afpakken. Om te voorkomen dat er geen doden vielen heb ik het vuurwapen leeggeschoten in de lucht", aldus de verdachte.

Onbetrouwbaar

De officier van justitie vond het verhaal van de verdachte onbetrouwbaar: "Bij de politie beriep de verdachte zich op zijn zwijgrecht en vandaag klonk er een geregisseerde verklaring. Het klinkt redelijk dat de verdachte bang was, maar waarom zou je op klaarlichte dag middenin het centrum een pistool leegschieten? Daarnaast vind ik het vreemd dat de verdachte al vier maanden in het bezit was van dit wapen en het elke dag met zich meedroeg."

De verdachte werd drie maanden na de schietpartij opgepakt in Limburg. Sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis. De overige drie betrokkenen zijn eerder aangehouden, maar worden niet vervolgd. De uitspraak is op 8 november om half 1.

