De Jager en Franse vraagtekens bij Hoek

Erwin Franse van Hoek in duel met een speler van Ter Leede (foto: Orange Pictures)

Gert-Jan van Leiden en Sven Mbikulu zijn er, door blessures, zeker niet bij tegen ONS Sneek. Achter de namen van Erwin Franse en Ruben de Jager staan vraagtekens.

"Ruben heeft licht getraind, hij had een belangrijke week op school met een examen. De vraag is of hij fit is voor morgen", zegt Gevaert. "Erwin heeft een peesblessure bij zijn hamstring en viel afgelopen zaterdag uit. Ook hij heeft licht getraind."

Krappe selectie

Op papier heeft Hoek een makkelijke tegenstander want ONS Sneek heeft nog geen wedstrijd gewonnen. Toch zit Gevaert niet in de luxepositie om spelers te sparen voor het duel tegen de profs van PEC Zwolle.

"We hebben een goede, maar wel krappe selectie. Veel roteren zit er niet in, maar ik wil de kern van veertien, vijftien spelers benutten in de komende twee duels. Indien mogelijk zal niet iedereen twee keer negentig minuten gaan spelen."

Derde Divisie A

stand 1. Sparta Nijkerk 7-18 2. Hoek 9-18 3. DVS'33 7-16 17. ONS Sneek 7-3

Voor het bekerduel tegen PEC Zwolle zijn al duizend kaarten verkocht in de voorverkoop.

Enorme verrassing

Gevaert zorgde vorig seizoen in het bekertoernooi in België voor een enorme verrassing door met zijn amateurploeg Mandel United eerste klasser Waasland-Beveren uit te schakelen. "We wonnen toen met 1-2. Dat was heel mooi. Daarna werden we in de achtste finale uitgeschakeld met 3-2 door Sint-Truiden."