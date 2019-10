Onzekerheid over toekomst jeugdinstelling Vliethoeve duurt voort

De toekomst van de Vliethoeve in Kortgene is nog onduidelijk (foto: Omroep zeeland)

In april 2019 werd bekend dat Juzt financieel in zwaar weer verkeerde en een faillissement dreigde. Kort daarna werd duidelijk dat jeugdinstelling de Vliethoeve in 'de verkoop' ging. Maar wie de jeugdinstelling overneemt, is dus nog steeds onduidelijk.

Vanochtend organiseerde Juzt, waar in totaal 600 mensen werken en 1800 jongeren hulp krijgen, een personeelsbijeenkomst in Etten-Leur. Daar waren ongeveer 300 medewerkers bij aanwezig, onder wie zo'n vijf van de Vliethoeve.

Duidelijk werd dat in het westelijk deel van West-Brabant de zorg die Juzt nu biedt, wordt overgedragen aan andere jeugdhulpaanbieders. In het oostelijk deel van West-Brabant liggen die aanbieders niet voor het oprapen en wordt met een nieuwe lening de zorg voorlopig voortgezet voor Juzt.

De Vliethoeve in Kortgene is de enige 24-uurs instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zeeland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden 26 jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Juzt biedt voornamelijk ambulante jeugdzorg aan in Brabant, de Vliethoeve is als enige jeugdzorgplus-instelling een vreemde eend in de bijt. Jeugdzorgplus is een vorm van gesloten jeugdhulp die wordt opgelegd door een kinderrechter. De opvang in Kortgene is bedoeld voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.

Volgens Mariska Luiten, locatiemanager van de Vliethoeve wordt er in de pauze of vergaderingen natuurlijk wel gesproken over de situatie, maar is er geen sprake van grote onrust. "De sfeer is goed. We kunnen niet anders dan afwachten en ons tot die tijd op de jongeren focussen. Ik verwacht de komende weken meer duidelijkheid te krijgen."