Goese raadsleden kritisch op college en zichzelf na onderzoek Omnium

Omnium in Goes (foto: ANP)

Fractievoorzitter en raadslid namens D66 Saskia Verheij vindt dat er gefaald is en dat zowel het college als de gemeenteraad tekort is geschoten. Ze stelt dat de informatievoorziening vanuit het college beter had gemoeten. "We zijn niet onjuist geïnformeerd, maar wel minimaal. Raadsleden moesten zelf op zoek naar kritische aanbevelingen. Aan de andere kant is de rol van de raad om door te vragen. Dat hebben we niet gedaan."

Johnny Lukasse van ChristenUnie/SGP vindt ook dat de informatievoorziening vanuit het college van B en W niet goed is geweest. "Er was erg veel enthousiasme om het plan door te laten gaan. Er is niet voldoende onderzocht of er markt was voor een tropisch bos. Er werd gesproken over jaarlijks 80.000 bezoekers, dat is niet realistisch." In werkelijkheid bezoeken jaarlijks 8.000 mensen het tropisch bos.

Geen afrekening

Op de vraag of er een motie tegen het college van B en W wordt ingediend, antwoorden Verheij en Lukasse ontkennend. Volgens Verheij omdat zowel de gemeenteraad als het college schuldig zijn. Lukasse vindt dat Goes niet in een sfeer van afrekenen zit. Een van de kritiekpunten in het rapport van Berenschot was juist dat ze in Goes te lief voor elkaar zijn.

