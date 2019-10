Zeeland stemt in met klimaatakkoord

Provinciale Staten vergaderen (foto: Provincie Zeeland)

's Ochtends spraken de Zeeuwse politici over het initiatiefvoorstel van Forum voor Democratie (FvD) en de Partij voor Zeeland (PvZ) om de burger in een raadplegend referendum direct zeggenschap te geven over het klimaatakkoord.

Meteen was het debat stevig van toon. "De initiatiefnemers willen met hun referendum alleen maar scoren bij de burgers," zei Willem Willemse van 50PLUS. "Ga in de klimaatdiscussie niet aan de zijlijn staan met feitenvrije destructieve politiek," viel Lars Jacobusse van de ChristenUnie (CU) de FvD en de PvZ aan.

Geen referendum

"Juist de huidige klimaatpolitiek is destructief!" wierp FvD-Statenlid Eelco van Hoecke tegen. Zijn fractiegenoot Martin Bos voerde droogjes aan dat het verzoek van zijn partij gewoon voldoet aan de geldende referendumverordening.

Voor het voorstel stemden FvD, PvZ, SP-Statenlid van Unen, Partij pro Zeeland en PVV Bosch. Maar dat was te weinig: er komt dus geen referendum in Zeeland over het klimaatakkoord. Martin Bos vond dat echt een gemiste kans. "Er is nog te veel onduidelijk."

De discussie over het klimaatakkoord zelf werd begonnen door CU-Statenlid Lars Jacobusse. Hij gaf een wereldbol aan commissaris van de Koning Han Polman als symbool voor de aarde die "de overheid in bruikleen heeft." Ook de andere christelijke partijen SGP en CDA haalden het Bijbelse rentmeesterschap van de plank om hun betoog kracht bij te zetten. De schepping verdient zorgvuldigheid en dat geldt dus ook voor het klimaat, was de redenering.

Hoofdelijke stemming

Over het Statenvoorstel klimaatakkoord vond aan het einde van de middag een hoofdelijke stemming plaats. Negenentwintig van de negenendertig Statenleden stemden voor het voorstel, negen waren tegen en één Statenlid was afwezig.

Vervolg

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat zei over het voorstel: "We ondertekenen vandaag niet het hele klimaatakkoord, maar stemmen in met de onderdelen die voor ons in Zeeland van belang zijn." Verdere maatregelen zullen worden uitgewerkt in een Zeeuws klimaatplan dat in ontwikkeling is, het zogeheten concept Regionale Energie Strategie (RES).

De discussie liet de uitersten aan meningen zien die in Nederland bestaan over het onderwerp klimaatverandering. GroenLinks is voorstander van het klimaatakkoord en ziet vooral kansen voor een schonere wereld.