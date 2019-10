Kamervragen over export radioactief materiaal naar Rusland

De opslagloods bij de COVRA voor de opslag van radioactief materiaal van Urenco (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Duitse bronnen wordt het verarmd uranium naar Rusland geëxporteerd, onder het mom dat het om een grondstof gaat, en niet om radioactief afval. Want dat laatste mag niet geëxporteerd worden en grondstoffen wel.

Volgens Urenco, met een fabriek in Almelo, moet het als grondstof gezien worden en mag het dus naar Rusland worden afgevoerd. Maar tegenstanders hiervan zeggen dat het percentage bruikbaar materiaal zo laag is dat het amper kan worden gebruikt. Dan zou het radioactief afval zijn en moeten worden opgeslagen bij COVRA in Nieuwdorp.

Nieuwe opslagloods

De COVRA rekende ook op de komst van het radioactief afval. Zozeer zelfs dat er in Nieuwdorp een nieuwe opslagloods is gebouwd. Die is twee jaar geleden door prinses Beatrix officieel geopend. Als Urenco inderdaad ervoor kiest om het materiaal naar Rusland te exporteren, en het bedrijf wordt daarin niet tegengehouden door de instanties, dan zal het lang duren voor die nieuwe loods met radioactief materiaal opgevuld wordt.

Ruim tien jaar geleden stopte Urenco onder grote druk met het vervoeren van verarmd uranium naar Rusland, maar het bedrijf gaat daar nu weer mee verder. Journalisten van de Duitse krant Taz zeggen een contract in handen te hebben, waarin staat dat er tot 2022 12.000 ton van het materiaal geëxporteerd wordt. Dat wordt ook bevestigd door de beantwoording van vragen van de politieke partij Die Linke door de Duitse regering.

Kamervragen

De CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Joba van den Berg hebben nu naar aanleiding van de eerdere berichtgeving schriftelijke Kamervragen gesteld. Ze willen weten of de berichten van Duitse media hierover kloppen. Verder willen ze weten of het überhaupt toegestaan is om dit soort radioactief materiaal te exporteren en wat daar de richtlijnen voor zijn.

Lees ook: