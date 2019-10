'Ik ga zeker naar buiten als alle 26 klokken tegelijk luiden'

Jaap Schijve's vader zat in het verzet. Vlak achter hun huis aan de Oudestad verborg hij vier onderduikers. Die zaten in een kelder onder de muziekzaal achter hun woning.

Jaap was boodschappenjongen voor zijn vader. "Soms moest ik uitzoeken waar een bepaalde bunker stond, of een onderduiker naar een boerderij brengen. Eng? Achteraf heb ik me wel afgevraagd of mijn moeder dit allemaal heeft geweten. Ik moest het niet van mijn vader, ik vond zelf dat het nodig was, ik wist waar het voor was."

Op 1 november is het 75 jaar geleden dat heel West-Zeeuws-Vlaanderen was bevrijd door de Canadezen. Alle 26 kerkklokken in de streek worden precies om 12.00 uur geluid. Ook worden Canadese en Nederlandse vlaggen uitgestoken.

Jaap en zijn familie vluchtten tijdens de bevrijding samen met de onderduikers naar een boerderij buiten Oostburg, waar in totaal zo'n 70 mensen schuilden. Na de bevrijding van Oostburg op 26 oktober 1944 ging het gezin terug. Wat ze er aantroffen was een verwoest dorp, met ook nog mensen onder het puin. "Het stratenplan was nog herkenbaar maar dat was het dan."

Foto van Jaap Schijve, actief voor de ondergrondse in de Tweede Wereldoorlog (foto: Omroep Zeeland)

De professor emeritus- Schijve was hoogleraar aan de TU Delft- en zijn vrouw wonen nu in Retranchement. Ook de kerkklok daar zal op 1 november het 'bevrijdend' gelui laten horen. "Het is goed om stil te staan wat er toen is gebeurd en dat dan gezamenlijk te doen. Want het is een ingrijpende geschiedenis geweest. Ik zal zeker naar buiten gaan, om bij de mensen te zijn."

