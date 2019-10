Kloetinge wint topper en pakt koppositie

Xander van der Poel (foto: Ron Quinten)

Kloetinge en Nieuw-Lekkerland begonnen aan hun onderlinge confrontatie als ongeslagen ploegen. Al vroeg in de wedstrijd had Nieuw-Lekkerland de kans om op voorsprong te komen.

Penalty

Kloetinge-doelman Mitchell Braafhart veroorzaakte een strafschop. Braafhart maakte zijn fout goed door de slecht ingeschoten penalty van Niels Brekelmans te stoppen.

Na ruim twintig minuten kreeg Kloetinge de eerste kans van de wedstrijd toen Marijn Wijkhuijs de goede voorzet van Daan Esser net niet kon binnen koppen. Kloetinge had het betere van het spel in de eerste helft. Een afstandsschot van Roy Mulder ging na ruim een half uur spelen maar rakelings over. Daar bleef het bij in de eerste helft.

Polletje

Na rust kwam Jeremy Hubregtse bij Kloetinge en zorgde voor meer offensieve stootkracht. Het resulteerde na een klein kwartier spelen in de openingstreffer door Xander van der Poel.

Daarna ging het hard. Twee minuten later stond het al 2-0 door een blunder van Jesper Harmans, de keeper van Nieuw-Lekkerland. Hij werd compleet verrast na een terugspeelbal, die door een polletje op het veld van richting werd veranderd.

Het werd 3-0 door Luuk van Vossen die na een vrije trap van Jeremy Hubregtse van dichtbij kon intikken. Weer twee minuten later werd het zelfs 4-0 toen Ronaldo Meijer de bal naar Xander van der Poel tikte en hij benutte het buitenkansje.

Nieuwe koploper

Bij 4-0 bleef het waardoor Kloetinge de nieuwe koploper in de 1e klasse C is. De Bevelandse ploeg heeft na zes wedstrijden zestien punten en is nog steeds ongeslagen.

Scoreverloop

1-0 Xander van der Poel (59)

2-0 Remco van de Burgh (61/ed)

3-0 Luuk van Vossen (72)

4-0 Xander van der Poel (74)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Jaap Esser, Jeroen de Jonge, Marijn Wijkhuijs, Roy Mulder, Ronaldo Meijer, Thijs van den Dries (Valentijn van Keulen/82), Huib van Hecke (Jeremy Hubregtse/46), Daan Esser (Luuk van Vossen/66), Xander van der Poel

Later kun je beelden van Kloetinge - Nieuw-Lekkerland bekijken op deze site.