Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 26 oktober

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie A

GOES wint en verlaat daardoor de voorlaatste plaats. Steve Schalkwijk is de matchwinner in en tegen Barendrecht.

Stand Derde Divisie

Hoek is mede-koploper maar heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld dan Sparta Nijkerk. GOES klimt een plek en gaat over Ajax heen.

1e klasse C

Kloetinge scoort in een kwartier tijd vier keer, maar moet wel een uur wachten voor het eerste doelpunt een feit was. Terneuzense Boys gaat onderuit in Leerdam en blijft voorlaatste in de stand.

2e klasse E

Oostkapelle/Domburg is de beste Zeeuwse ploeg in deze klasse. MZC'11 staat kort daarachter door een overwinning op laagvlieger FC Axel.

3e klasse A

Bevelanders wint met ruime cijfers van Dauwendaele. Zaamslag verliest verrassend van de zaterdagafdeling van GOES.

3e klasse B

Tholense Boys blijft gedeeld koploper samen met Halsteren. De krabbenkreekderby eindigt in een overwinning voor NOAD'67, dat daarmee goede zaken doet onderin de ranglijst.

4e klasse A

Concurrenten VC Vlissingen en Zeelandia Middelburg maken beiden geen fouten en blijven elkaar op de hielen zitten.

4e klasse B

De strijd in de top vier blijft interessant in de 4e klasse B. De bovenste vier staan binnen zes punten van elkaar.

1e klasse A vrouwen

IJzendijke is de sterkste in het duel tegen Sparta/JVOZ en blijft koploper in deze klasse.

3e klasse F vrouwen

De Zeeuwse ploegen blijven het goed doen in deze klasse, ondanks een nederlaag voor DKS'17.

